Los 50 son los nuevos 30

Cuando su marido la deja por una mujer más joven y encima pierde su trabajo, a Marie-Francine no le queda otra opción que volver a casa de sus padres ¡a los 50 años!. Infantilizada por sus padres, éstos le van a poner a trabajar en su pequeña tienda de cigarrillos electrónicos. Todo cambia cuando conoce a Miguel que está pasando por lo mismo que ella, pero que no se atreve a decírselo. "Los 50 no son los 30" ha triunfado en Francia y ahora lo quiere hacer en España. Pero hay muchas más películas, que nos adelanta Narci Gómez.