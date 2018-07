La brutal ironía de Luis del Val sobre la subida del precio del gasoil propuesta por Sánchez

Luis del Val ha tratado con mucha ironía este lunes la subida del precio del gasoil después de que el gobierno de Sánchez quiera equipararlo al de la gasolina. "Hay que ver lo que nos quieren las gentes de este Gobierno. Nunca me hubiera imaginado su preocupación y su celo para que nuestra salud tenga un estado muy bueno. La subida del gasoil, aunque es un factor adverso que deja nuestros bolsillos más vacíos y más frescos, no lo hacen por recaudar o por conseguir más dinero. Esos codiciosos fines a ellos les queda muy lejos. Lo hacen para respirar un aire más limpio y fresco. Y cuando nos llegue el frío, prohibirán esas calderas que consume el gasóleo. Porque contamina más el calefactor doméstico que unos 3.000 automóviles que circulan un momento. Porque la caldera sigue mientras los automóviles no funcionan todo el tiempo", ha dicho tirando de humor.

"Pasaremos mucho frío en invierno pero el objetivo es que si cogemos una pulmonía no será porque la atmósfera tenga sucios elementos. Las fábricas de automóviles invirtieron unos cuantos millones de euros investigando en esos motores diésel. Hasta el punto que me han dicho que el diésel infecta menos que un motor de gasolina sin un buen mantenimiento. Lo que me resulta tierno es la gran preocupación que tiene el actual gobierno es que no caigamos enfermos. ¿Por qué no hablaron antes de semejante proyecto? Porque no son petulantes. Son muy discretos", comenta.

Por último, Luis del Val se pregunta: "¿Y ese bus municipal que parece un animal echando un humo muy negro? ¿Las calderas de carbón entrarán en el intento? Paso a paso, que todo requiere tiempo. Subir el gasoil no es un motivo avariento. Es porque es nuestros pulmones les quita el sueño a todos los ministros del Consejo. Se me humedecen los ojos por esta muestra de afecto y aunque me cuesta más que el depósito esté lleno, casi me pongo a llorar de tanto agradecimiento"