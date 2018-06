El aviso de Luis del Val sobre Trapero: "Teme acabar como el cabeza de turco"

Luis del Val ha centrado su copla de este lunes en las amenazas de la nueva consejería de Interior de la Generalitat de apartar a los cargos a los que consideran una suerte de 'colaboracionistas' del artículo 155. La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha negado dicha "purga", pero sí se abre a restituir a Trapero como mayor de los Mossos de'Esquadra.

"El racista (Torra) no ha dudado y despacha a los que estuvieron. Los considera traidores, no le merecen respeto su vida profesional, sus trabajos o sus méritos por no ser nacionalistas de los de lazo amarillo en el pecho. Ha comenzado la purga e irá después por otros despachos, donde estarán vigilados. '¡Ay, el lazo no lo llevo. Me lo dejé ayer en casa de una tía de mi pueblo'. O a los que no hablen en catalán, aun en el raro supuesto que les hable en castellano algún despistado ingenuo", ha ironzado Luis del Val. "Que se sepa que el odio ha vuelto a Cataluña para acabar con los negros, los traidores, los españoles... Gentes de poco provecho que no saben que ha llegado por fin el gran tiempo. Serán héroes mañana los que hoy se encuentran presos y va a volver hasta el prófugo como un César en el destierro", vaticina.

"Y de jefe de los Mossos, de nuevo Trapero. Pero está con un proceso de por medio que no pinta nada bien y de resultado incierto. Trapero no quiere honores, ni promesas ni recuerdos, ni poemas ni alabanzas, ni recompensas ni premios. Porque lo que él teme como yo es que aquí no pase nada, que todo salga estupendo. Los golpistas, aministiados. Los cómplices, con más dinero. Y sólo quede en la cárcel, un tal José Luis Trapero. Esa cabeza de turco que hace de tonto del pueblo", ha concluido.