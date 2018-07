El aviso de Luis del Val a la Generalitat: "No se excedan en mejoras y confort para los presos independentistas"

Luis del Val ha analizado en su copla de este martes la decisión del Gobierno de trasladar a los presos independentistas a Cataluña. "Poco a poco llegarán. Pronto estará aquí el cortejo. Ya se marchan de Estremera, para allá van nuestros presos. La cosa penitenciaria está cedida, eso es cierto, a la Generalitat. Por lo que yo les sugiero que no lleguen al exceso en mejoras y confort. La televisión, de plasma. Los colchones serán nuevos. Las celdas, individuales y alicatada hasta el techo la parte de la letrina. Sala para recibir y también un camarero que atienda a los visitantes, jerarquías, compañeros y los que nunca se acercaron para estar con madrileños. Pero aire acondicionado puede producir recelos en el resto de reclusos que son un poco matreros.", ha dicho tirando de ironía.

Luis del Val también ha comparado la situación de los presos con Puigdemont, que ha pedido todos sus privilegios como expresidente de la Generalitat. "Pronto llegará el cortejo, y mientras tanto, el gran prófugo pide chófer, maceros, un coche casi oficial, la secretaria y el sueldo, porque es el 'expresident' del nuevo golpe de Estado, que no necesita tanques sino tontos postineros", ha añadido.

"El problema del gran prófugo es que le embargan los bienes si no paga la fianza porque no da confianza quien se marcha al extranjero. Cruzar la frontera es fácil, pero quedan en el suelo todos los bienes e inmuebles. Y el embargo es un supuesto que se hace realidad si no llevas el dinero. Luego está el problema de que en la farsa terrible están los que se han marchado y los que se han quedado presos. Y éstos también se preguntan si los tontos serán ellos. Esta duda perniciosa tiene un recorrido extenso, porque allí solo en la celda trabaja mucho el cerebro. Se está mucho tiempo solo y no interrumpe el teléfono. Y cuando esa tentación de que el prófugo es cagón se adueñe del pensamiento, ya verás que revés tiene esta parte del proceso", ha finalizado.