El ácido comentario de Luis del Val sobre Amaia y Alfred

El regalo de Alfred a Amaia del libro "España de mierda" por el día de Sant Jordi ha generado un gran revuelo. El gesto de los dos representantes de España en el festival de Eurovisión no ha gustado a muchas personas a dos semanas del festival, pese a que el título de la novela de Albert Pla es una mera sátira sobre un cantante uruguayo que viaja por nuestro país y el contenido no guarda relación directa con el título.

En su copla de este martes, Luis de Val ha querido referirse a este asunto de una manera ácida. Para el tertuliano, "TVE siempre acierta y lleva hasta Eurovisión lo que mejor representa este variado país tan lleno de inteligencia. A veces, TVE deja a la gente perpleja y este año ha enviado a la romántica pareja, empalagoso bombón que raro que no aparezca en cualquier telediario venga o no venga a cuento. No me acuerdo de sus nombres porque a mí no me interesan, pero son gente famosa porque TVE fomenta su continua promoción", señala.

Sobre Alfred, "catalán y separatista a prueba", y su regalo ha dicho lo siguiente: "Es un libro que lleva en la portada la bandera rojigualda adornada con estrella. Como queriendo decir a quien el título no entienda, que la caca ha llegado incluso hasta la bandera. El regalo que le ha hecho el nacionalista a ella, le ha llegado tan profundo y le impresiona tanto, que sonríe mientras el libro sujeta con gran cuidado y mimo no se le caiga la mierda. Y si bien el contenido con el título no tiene niguna correspondencia, la tienen los editores. Una manipulación oportunista y grosera".

Finalmente, Luis del Val cree que la conocida pareja "a pesar de los pesares, a todos nos representan sin ninguna educación y sin guardar las maneras. Son tan ignorantes que es posible que no sepan que toda su promoción en impuestos se sustenta. Y somos los contribuyentes lo que pagamos su juerga.Pero todo sale gratis. Nadie les va a decir nada, y en nosotros se defecan".