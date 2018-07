Las 5 noticias de este viernes 6 de julio que debes conocer   

1. Sáenz de Santamaría gana la primera vuelta del PP y pasa el corte con Casado

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha ganado la primera vuelta del proceso interno para elegir al líder del PP y pasa a la segunda ronda junto a Pablo Casado, mientras que la exsecretaria general del partido, Dolores de Cospedal, ha quedado tercera y fuera de la carrera. Según los datos provisionales que ha comunicado en rueda de prensa el presidente de la Comisión Organizadora del Congreso del partido, Luis de Grandes, Sáenz de Santamaría ha conseguido 21.513 votos -36,95 por ciento-, seguido de Pablo Casado, con 19.967 sufragios, lo que representa el 34,30 por ciento del censo. En tercer lugar, Cospedal ha obtenido 15.090 papeletas -25,90 por ciento-, mientras que José Manuel García-Margallo, se ha quedado ya a mucho más lejos con el 1,17 por ciento y 680 votos.

A muy corta distancia de Margallo, José Ramón García Hernández ha conseguido 668 apoyos -1,15 por ciento-, y en último lugar Elio Cabanes se ha quedado en 185 papeletas, lo que representa el 0,32 del voto escrutado. En total, se han emitido 58.305 votos, lo que representa el 87 por ciento del censo.

2. Pedro Sánchez, del "no es no" al "sí" a todo​

Pedro Sánchez comenzó el mandato de Mariano Rajoy con una frase que le marcaría durante el resto de la legislatura: "no es no". Sánchez no pactaría con Mariano Rajoy una gran coalición para que el Partido Popular pudiera gobernar en 2016 o, al menos, la abstención de algunos de sus diputados. Dos años después, el lider del PSOE llegó a presidente del Gobierno tras ganar la primera moción de censura en la democracia española haciendo concesiones.

Pedro Sánchez consiguió sacar adelante esta moción con el apoyo de los grupos independentistas, a pesar de haber asegurado hace cuatro meses que "los independentistas no pueden ser en ningún caso aliados nuestros, ni para una moción de censura". Pero, posteriormente, defendió que los votos de los independentistas son "tan legítimos" como los demás. La negativa de Sánchez se extendió también a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "No son creibles, atacan al Estado del Bienestar y no defienden ni a las mujeres, ni a los trabajadores, ni a los parados, ni a los jóvenes." afirmaba Sánchez a través de su cuenta de Twitter.

3. El Guardia Civil de 'La manada' utiliza una llamada al 091 para defender su gestión del pasaporte​

El 091 graba todas las llamadas que recibe y una de esas comunicaciones se escuchó este jueves en la Audiencia Provincial de Navarra durante la extensa “vistilla” celebrada para decidir sobre el futuro penitenciario de Antonio Manuel Guerrero, condenado a 9 años de carcel por abuso sexual durante los snfermines de 2016. El miembro de la Manada, que declaró por videoconferencia desde la Audiencia de Sevilla, quiere demostrar con ese audio que él nunca quiso renovar el pasaporte, como asegura la Policía en su informe, sino informarse sobre qué debe de hacer si ha perdido el pasaporte que el juez le insta a entregar en sede judicial ante su puesta en libertad provisional.

Fuentes al tanto de esa pesquisa aseguran a Cope que en esa grabación se oye a Guerrero hablar con con la base del 091 en Toledo. El condenado asegura “de manera genérica”, según nuestras fuentes, que no sabe qué pasos debe dar. Se le respodne que se dirija a la oficina policial de expedición de documentos y alli le informarán. Esa llamada se produce el mismo dia 22 de junio, a las pocas horas de salir de la cárcel militar de Alcalá Meco, dada su condicion de guardia civil. En un primer momento la Seccion Segunda de la Audiencia de Navarra solicitó a la Policía en Sevilla una posible grabación en el 091 de Alcalá. Sin embargo ni en la base de la localidad madrileña ni en la de Madrid se localizó el doicumento sonoro. Fue finalmente en Toledo donde quedó registrada la llamada de Guerrero.

4. Comienzan este viernes los Sanfermines 2018 con el lanzamiento del tradicional chupinazo

Raro es el navarro, y especialmente el pamplonés, que el 6 de julio no se anuda el pañuelo rojo a la muñeca para cuando den las doce del mediodía y desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona suene el archiconocido “¡Pamploneses! ¡Pamplonesas! ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermín!” y, tras el estallido del ‘chupinazo’, anudárselo al cuello cada vez que ponga un pie en las calles de su ciudad durante los siete días que duran las fiestas más conocidas de España.

El despertador también suena para casi todos estos días como muy tarde a las ocho menos cinco de la mañana. Hay que colocarse delante de la televisión para ver los encierros. Son tres o cuatro minutos imperdibles cada día, desde el 7 hasta el 14 de julio. Si estás en Pamplona, se recomienda ver en la cuesta de Santo Domingo a toda la manada junta nada más salir de los corrales. Pero si es posible, un balcón de la calle del encierro por antonomasia, la Estafeta, para ver el espectáculo del encierro.

5. El Real Madrid le subió el sueldo a Cristiano antes del Mundial a 30 millones de euros netos anuales y sigue costando 1.000 'kilos'​

Paco González ha contado este jueves en COPE qué puede pasar con Cristiano Ronaldo en los próximos días y cómo está su posible salida del Real Madrid. Según ha podido saber Paco González, a día de hoy y por las malas el jugador portugués sigue costando 1.000 millones de euros. La clave está en que días antes del comienzo del Mundial, el Real Madrid y Jorge Mendes llegaron a un acuerdo para mejorar el sueldo del jugador hasta los 30 millones de euros limpios anuales.

Algunos medios avanzaron una presunta reunión este miércoles entre Florentino Pérez y el entorno de Cristiano que en realidad no se produjo. Lo que hizo el Real Madrid fue recordarle a Jorge Mendes, agente del jugador, que la salida del futbolista cuesta 1.000 kilos. Esa es la cantidad fijada en un contrato negociado en los primeros días del mes de junio con el luso ya concentrado con su selección para disputar el Mundial. Ambas partes llegaron a un acuerdo, que no se ha hecho público hasta ahora, para mejorar el sueldo del futbolista hasta los 30 millones de euros netos manteniendo la duración contractual, pero volviendo a subir la cláusula de rescisión hasta los 1.000 millones de euros e inhabilitando el pacto al que llegaron en enero, según el cual si alguien pagaba 100 kilos podía llevarse al delantero.