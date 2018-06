Santi González: "El VAR ha llegado al fútbol para quedarse"

Esta mañana no se habla de otra cosa, el partido de la Selección de España ante Marruecos en el Mundial de Rusia y un gran protagonista que a Santi González no le ha pasado desapercibido y nos lo cuenta en ‘Herrera en COPE’. "Hablaremos, es inevitable, de la impresionante paradoja por la que tras un partido lamentable, la Selección española se clasificó como primera de grupo. La paradoja fue acompañada por una doble circunstancia en la que tuvo protagonismo destacado el VAR. Gracias al video, se descubrió que era legítimo el gol de tacón de Iago Aspas y que Portugal había pecado de penalti frente a Irán, lo que determinó el empate en los dos partidos. Bueno, eso y un hecho sorprendente: Cristiano falló un penalti, como Messi.

"La Selección Española tendrá que vérselas frente a Rusia en lo que puede ser el partido que la devuelva a casa, si no mejora la defensa que vimos ayer frente a Marruecos y la selección anfitriona muestra la capacidad goleadora que le vimos en los dos primeros partidos, pero hay un asunto que ya no admite dudas y es que el VAR ha llegado al fútbol para quedarse, como era inevitable, por más que todavía se habla del ingenio como si fuera un procedimiento ilícito de anotar o anular goles o resolver jugadas decisivas".

"Y ayer lo pudimos ver. No pasa nada por parar un momento el juego para comprobar sin dudas que Iago Aspas no estaba en fuera de juego, al menos por el momento juego al marcar el gol del empate. Hombre, a mí me gustó más el de Kroos que revivió a Alemania, pero el de ayer dio mucho consuelo. Ahora lo que toca es prepararse para el partido frente a Rusia y esperar que los nuestros aprendan a jugar en equipo. No es cosa de que todo se lo cargue a las espaldas el sufrido Isco".