Santi González: "Van a echar al presidente para poner a un mindundi"

Santi González ha aprovechado su espacio de opinión este viernes en 'Herrera en COPE' la moción de censura que va a convertir a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno. El tertuliano ha asegurado que "la mayoría de los representantes del pueblo español va a echar hoy al presidente del Gobierno para poner en su lugar aun mindundi. La sesión de la mañana puso contentos a los populares después de ver la somanta dialéctica de Rajoy al pobre Ábalos y la irrelevancia de un candidato que ignoraba su papel en la moción de censura que proponía: Presentar un programa y someterse a examen de la Cámara", ha asegurado.

"Pero no era esa la cuestión. Por la tarde, el desfile de los gremlins mostró que no estaban allí para examinar a un candidato, sino para echar a un presidente. Su beneficio estará en la debilidad del Gobierno. Pedro Sánchez va a repetir la experiencia de Zapatero, pero no con 164 escaños sino con 85 y con menos gracia. Con todo, no quiere esto decir, como esperan los más optimistas, que el Gobierno vaya a hundirse. Sus socios tratarán de mantenerlo a fuego lento para estirar el tiempo de crisis y probablemente Rajoy comprobará que España como en el Macondo del coronel Aureliano Buendía no hay una segunda oportunidad para los dirigentes después de una primera caída", ha dicho en referencia al libro 'Cien años de soledad' de García Márquez

Santi González ha admitido que no es optimista con el cambio de Gobierno. "El zapaterismo en su balance económico dejó 3 millones 400 mil parados más de los que encontró en 2004. En las promesas que el candidato hizo ayer a sus cómplices ya hay unos compromisos de gasto público que van a tocarnos a muy corto plazo. Pero hay algo que es incompatible con la realidad: no se puede gobernar España con los que quieren destruir España. Mira, hace veinte años, el PNV firmó un acuerdo con su ocio de Gobierno y con la banda terrorista para apartar de la política a los partidos dedicados a construir España (PP y PSOE, explicaban). Ahora el PSOE los ha elegido como socio preferencial. No diré más.

Por último, Santi González ha dicho que esto no es un Gobierno Frankenstein. "Es un ejecutivo Frónkonstin, otra vez la tragedia reeditada en farsa Aigor es forzosamente Pablo Iglesias, que es el diputado más petudito del Congreso. Como le pasa al líder Sánchez, él es como Aigor, pero con menos gracia"