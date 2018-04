Santi González, sobre 'La Manada': "Son subproductos humanos"

Santi González no ha eludido la polémica en torno a la sentencia emitida ayer contra los miembros de 'La Manada', condenados a nueve años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y no por agresión sexual, como reclamaba la Fiscalía y la acusación. Esta decisión ha provocado una ola de indignación, y ayer miles de personas salieron a las calles para protestar contra lo dictado por la Audiencia de Pamplona. "Es una sentencia largamente trabajada, nada menos que cinco meses, y que está causando un considerable revuelo en la opinión pública española".

El asunto está en la delicada frontera existente la violencia e intimidación que requiere el tipo de agresión sexual tal como lo define el Código Penal y el delito de abuso sexual con prevalencia. Quienes protestan contra la sentencia son partidarios de que a la prevalencia se la considere intimidación", analiza el tertuliano

Para Santi González, "es difícil hacer juicios tajantes sobre un caso cuya sentencia, 371 folios, no hemos tenido tiempo de leer, cuyos videos no hemos podido ver, pero lo único que realmente no he podido entender del conocimiento fragmentario de los hechos ha sido que unos tipos que han grabado los hechos en sus móviles y los han difundido hayan podido no cometer el delito contra la intimidad de la víctima, del que esos cinco subproductos humanos han sido absueltos por el tribunal".