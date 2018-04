Santi González: “La sentencia contra La Manada ha caldeado al poder judicial”

La sentencia contra La Manada sigue dando mucho que hablar desde el pasado viernes. Por eso Santi González reflexiona este lunes en ‘Herrera en COPE’ de este asunto porque “la sentencia contra La Manada y el voto particular de uno de los tres miembros del tribunal han incendiado las redes sociales y la calle. Y de rebote ha caldeado al poder judicial, que se ha dado por aludido ante la descalificación del populismo judicial”.

“Con razón”, continúa González que considera que “el populismo judicial ya no se conforma con ser las calceteras que jalean el paso de las carretas. Son también el Comité de Salud Pública que decide las sentencias. Ese populismo pide la cabeza del juez que ha emitido un voto particular, sin entender que él no defendía tanto la inocencia de los acusados como su no culpabilidad, con una defensa minuciosa y ejemplar de uno de los pilares de nuestro sistema de justicia: la presunción de inocencia, que solo cede ante la existencia de pruebas”.

Es que la mayor parte de las reacciones ante esta sentencia vienen realizadas, como escribe Santi, de personas que “no conocen las pruebas, no han visto los videos, no han asistido a la vista oral, ni han podido conocer las declaraciones de la denunciante y los procesados, no han leído la sentencia ni el voto particular, pero se han envuelto en eso que se llama ‘el veredicto social’. La justicia populista emana directamente del pueblo sin pasar por cerebro alguno”.

Y concluye: “en todo hay grados. A la ola populista se ha sumado con gran entusiasmo la clase política, responsables de las leyes que los jueces han aplicado. Ejemplar, una vez más, ese Pablo Iglesias que tuiteó “condena y asco”, cuando el juez ponente aún no había acabado de leer el fallo. Ejemplar también el ministro de Justicia que va a proponer medidas disciplinarias contra el juez Ricardo González. La Asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha pedido su dimisión. Con toda la razón”