Santi González: "Sánchez ya ha hecho cumbre en el culto a la personalidad entre los presidentes"

Running junto al perro, gafas de sol y manos… esta es la nueva política del presidente de España. Imágenes que no pasan inadvertidas para nadie y de las que todo el mundo habla; y que Santi González analiza en ‘Herrera en COPE’. "Pedro Sánchez ya ha hecho cumbre en el culto a la personalidad entre los presidentes españoles. Nunca tan poco se publicitó con tanta desmesura. Habría que recuperar al Neruda más abyectamente estalinista: “tarde se apaga la luz de su cuarto/ el mundo y su patria no le dan reposo”. Es el presidente más renuente ante los medios de comunicación, ¿se acuerdan de los tiempos del plasma? Pero no ha dejado de expresarse, no con ideas o con discursos, sino, signo de los tiempos a través de ‘memes’. Televisión española lo mostraba haciendo running entre los parterres de La Moncloa con un teleprinter explicativo: “Pedro Sánchez practica deporte antes de enfrentarse a su intensa jornada de trabajo” donde con gran economía de palabras se informa sobre la afición del líder al deporte y su compromiso con el trabajo. Rozó el patetismo su imitación de Zapatero cuando este imitaba a Obama y a Kennedy en el Air Force One con unas gafas de sol que parecían compradas en gasolinera".

"Y al día siguiente las manos. La cuenta de Moncloa en Twitter difundió cuatro fotos de las manos del presidente, en plan lenguaje no verbal. Da cuenta de sus encuentros con líderes europeos. Y hace esta valoración definitiva: “Las manos del Presidente (sic) marcan la determinación del Gobierno”. Ya me temía yo que no era el cerebro. Esto no lo escribe un fan. Es Moncloa, es la propia Presidencia del Gobierno quien lo difunde en su cuenta de Twitter. El portavoz de Tabarnia, el líder del balcón Jaume Vives hizo acuse de recibo: “El opio del pueblo no es el fútbol. El pueblo ya no tiene opio; se lo ha fumado todo el ‘community manager’ de La Moncloa”.

"¡Ay, las manos!. La izquierda desprecia las cabezas, “intelectuales, cabezas de chorlito” les gritaba la Pasionaria a Claudín y Semprún en aquel congreso de 1964 en Praga. Mil veces preferibles las manos, herramientas del trabajador manual. Como Pedro; como Stalin y volvemos a Neruda: “Stalin construía,/ nacían de sus manos cereales/ tractores, enseñanzas, caminos”. Es lo que hay.