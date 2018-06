Santi González: "Lo de Rufián y Sánchez en el Congreso fueron dos minutos entre lo grotesco y lo infame"

No podemos olvidar una de las noticias de la jornada del miércoles que nos lleva a Rusia del que la mayoría estamos pendientes. Allí se está jugando el Mundial de Fútbol, que está siendo sorprendente. Santi González analiza en ‘Herrera en COPE’ la eliminación de Alemania, “lo nunca visto, tiene razón tu portero. Alemania quedó eliminada ayer en la fase de grupos. Ya no se puede decir más aquello que acuñó Gary Lineker y que habíamos repetido mucho desde el portentoso gol de Toni Kross de que el fútbol es un deporte que juegan once contra once y siempre gana Alemania. La derrota del campeón del mundo en la primera fase es algo que nos sirve de consuelo por la eliminación de España en 2004”.

Pero otro foco de atención en el día de ayer estaba en el Congreso de los Diputados, donde al presidente del Gobierno se le preguntó, entre otras cosas, sobre las negociaciones con los separatistas. Para el tertuliano no pasó desapercibido uno de los momentos de la sesión de control, “ayer hubo unas imágenes en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de las que se habló en las redes y que son por sí mismas la expresión del precio que el presidente del Gobierno ha tenido que pagar para serlo. La pregunta del diputado Rufián y la respuesta del presidente Sánchez fueron dos minutos que están a medio camino entre lo grotesco y lo infame”.

“Rufián, pura justicia onomástica, advirtió de que “si cree que con buenas palabras y palmaditas y llamadas, cenas y promesas cree que nos vamos a olvidar de los nueve secuestrados de Estremera, Soto del Real y Alcalá Meco, vale más que cambie de asesores”. Lo repitió dos veces, las dos con esa repajolera gracia que el Señor le ha dado, y el presidente del Gobierno no se sintió concernido al oír que se llamaba secuestrador al Tribunal Supremo. Sánchez dijo que las cosas han cambiado porque ahora gobierna él y no el PP, a quien culpó de la fractura social en Cataluña”.

“Por otra parte, el presidente ha dicho a Iván Redondo que calme su hiperactividad, carreras, perrita, gafas, manos, como si él no tuviese criterio para no someterse a esas ocurrencias cuando se le proponen. Iván, yo lo hago bien todo, pero tú no lo sabes vender”.