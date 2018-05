Santi González: “A Rivera le aumenta la comezón, el ansia viva y la brecha con el PP se agranda”

De nuevo Cataluña, con novedades, pero Cataluña otra vez de vuelta en nuestras conversaciones; buen en realidad nunca deja de estar presente en ellas. Santi González refleja en 'Herrera en COPE' la situacióna ctual: "desde hace algún tiempo, el patrón del constitucionalismo en Cataluña es el capitán del barco pirata en las historias de Astérix, en esa expresión desolada y melancólica que muestra en la cofa, mientras se hunden: “Es formidable, muchachos. Ya no necesitamos a los galos para hacer el ridículo”.

"Algo así viene a pasar con el desgobierno catalán. Hoy deberíamos hablar de la última vuelta de tuerca que atornilla a Puigdemont: la resolución unánime del Tribunal Constitucional que ayer, tras apenas una hora de pleno suspendió la reforma de la Ley de Presidencia, lo que va a tener dos consecuencias: No podrá investirse a nadie en la distancia, (que es el olvido telemático) y los órganos colegiados no podrán reunirse a distancia, un suponer, Berlín. Ayer mismo fue incluida la suspensión en el BOE para que tuviera efectos inmediatos".

No podemos dejar de lado, ni olvidarnos de la ruptura de Ciudadanos con el PP, que Santi analiza así: “parece confirmarse que a medida que las encuestas pronostican mejores opciones de C’s, a Rivera le aumenta la comezón, el ansia viva y la brecha con el PP se agranda. Ayer dio por rota la relación con el PP, aunque eso no signifique nada en la práctica: no va a echar atrás a C’s en el apoyo a los presupuestos, es mero postureo, como se dice ahora. El pretexto, la tibieza en la aplicación del 155, tiene algo de oportunismo. Al menos en tres ocasiones salió Rivera a las portadas para desaconsejar a Rajoy la aplicación del 155. Que ahora se constituya en el único intérprete autorizado s una actitud que solo puede ser bien acogida por una peña con memoria de pez. Hace meses que Rajoy y Rivera no hablan sobre Cataluña, lo cual exime de otros comentarios”.