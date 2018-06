Santi González y las teorías conspiranoicas sobre Urdangarín y Lopetegui

Los temas de conversación de este miércoles están más claros que nunca. Urdangarin y Lopetegui serán los nombres que más escuchemos estos días, y así lo refleja Santi González en ‘Herrera en COPE’. “Hoy hay dos asuntos que se van a disputar nuestra atención: el fichaje de Lopetegui por el Real Madrid y la condena de Iñaki Urdangarin que lo aboca a entrar en la cárcel en breve. Habrá dos versiones conspiranoicas: la que verá en el fichaje del seleccionador nacional una cortina de humo para velar la noticia de que el cuñado del Rey va a ingresar en prisión. Y la de quien considere lo contrario: que Urdangarin irá a la cárcel para camuflar la sorprendente operación de Florentino”

“Empecemos por lo primero y esto exige dejar claras las propias posiciones: soy un madridista muy reciente, como de una semana o así, después de que mi equipo desde que tenía 9 años se haya apuntado corporativamente al derecho a decidir. Pero este fichaje se me antoja una perfecta metáfora de España, de subordinación de los intereses generales a los particulares. Arrimar al seleccionador nacional al propio equipo es una mala operación para la Selección. Introduce un elemento de división en La Roja, cómo se lo tomará Piqué y no está claro que sea una buena operación para el Real Madrid. Uno es muy de la selección, no me vayan a tomar por Bertomeu o por Urkullu, pero a juzgar por lo que vimos en el amistoso frente a Túnez no pasamos de cuartos. ¿Qué necesidad tenías, Florentino?”.

“Claro que si suena la flauta y somos finalistas, o quizá campeones, se ahorrará una pasta en la ficha con el adelanto”, añade el tertuliano

“La otra noticia es que Urdangarin irá a la cárcel. Es justo y necesario. Los hechos probados de la sentencia dejan escaso margen para la duda. El juez instructor ha vuelto a mostrar la inquina que le llevó a sentar a la Infanta en el banquillo la víspera del día en que el hermano de la procesada iba a dirigir su primer mensaje a la nación como Rey de España y que manejó como un aforismo del derecho un eslogan publicitario: “Hacienda somos todos”. La Justicia funciona; el Tribunal Supremo ha escrito derecho con renglones tan torcidos”.