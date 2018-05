Santi González: “La elección de Torra: no tenían nada más sectario y más mediocre en existencias”

Torra podría ser el nuevo presidente de la Generalidad. Así lo ha ‘decidido’ Puigdemont. Y así lo recoge Santi González en ‘Herrera en COPE’: “Habemus papam. Vale decir candidato. Puigdemont se ha constituido en cónclave y ha designado al candidato, otro papelón para el pobre Torrent, que va a hacer una ronda de consultas para acabar proponiendo lo que le han mandado. Y lo que le han mandado es que proponga a un tipo hecho a imagen y semejanza del mandante. Y quiere la tradición que los mediocres elijan a tipos discretos, que no les hagan sombra, como este Quim Torra i Pla, que ha dejado a su paso por las redes un rastro de tuits llenos de racismo y rebosantes de un odio irracional hacia el enemigo, o sea, España y los españoles”.

“No tenían nada más sectario y más mediocre en existencias. Muestra en las fotos la sonrisita diferencial y hay en su expresión facial algo que le emparenta con Torrent, el lombrosset del Parlament: la mirada de inteligencia de la vaca”

“Quim Torra i Pla tratará de ser una señora Danvers en el Manderley de la Generalidad, un ama de llaves que mantendrá precintado el sancta santorum que en su día ocupó su jefe, al que en su primer tuit después de la designación llamó el president legitim, lo que lleva a una aporía del pensamiento que destacaba ayer con lógica implacable en las redes un tuitero que responde al nombre de Tsevan Rabtán: “Si Puigdemont es el presidente legítimo para este hombre, eso implica que él va a ser un presidente ilegítimo”.

“Con toda seguridad, aunque esta previsión no da la razón a Albert Rivera en su petición de que siga aplicándose el 155. No está pensado para examinar y en su caso rechazar a candidatos, sino para ser aplicados cuando un presidente, en ejercicio, se niegue reiteradamente a cumplir sus obligaciones. Eso sí, un Gobierno precavido deberá tenerlo todo dispuesto para convocar al Senado en cuanto este tipo tome posesión porque no va a tardar en incurrir. Está en su naturaleza”