Santi González: “El comunicado de Rajoy y Sánchez es un soplo de esperanza entre tanta desolación”

Tras la elección en el Parlamento catalán del nuevo presidente, Quim Torra, Rajoy y Sánchez no han tardado en mantener un encuentro para buscar juntos una solución a todo lo que ocurre en Cataluña. Una reunión que Santi González ensalza en ‘Herrera en COPE’. “Ayer se produjo una noticia realmente merecedora de este nombre. El presidente del Gobierno mantuvo una reunión con el secretario general del PSOE que apenas duró una hora, pero fue fructífera. Llevábamos mucho tiempo en este programa reclamando pactos de estado entre los principales partidos. Cuando se ha producido uno no queda más remedio que saludarlo alborozados”

“Hoy cabe decir que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez estuvieron ayer a la altura de sus responsabilidades y que el comunicado conjunto que hicieron público es un soplo de esperanza entre tanta desolación”, continúa el tertuliano

Espeta Santi González a Albert Rivera a unirse a los dos partidos, “eso parece, aunque pese a todo, hay quien lo intenta. El presidente de Ciudadanos haría bien mañana en suscribirlo, aunque no pueda capitalizar la autoría del texto. El compromiso del PP y el PSOE es lo que toca para hacer frente al disparate: seguir con el control de las cuentas de la Generalidad, anunciar que no van a tolerar la creación de estructuras paralelas y tener preparado un 155 más largo y más severo”

Por último, critica Santi González “frente a ello, la pareja cómica de Berlín escenificó el sometimiento del criado al amo. Torra, que tiene cara de llamarse Pascual, y pide a gritos un chaleco a rayas en plan señera y quiere las cuentas sin control, como es costumbre entre los suyos. También quiere reponer a los destituidos, Trapero y los ex consejeros presos. No va a poder ser. Los señalados han agradecido el detalle, pero pasan, y el juez Llarena no lo permitiría. Pedro Sánchez ha actuado en esta ocasión de manera irreprochable. Laus Deo!”