Santi González: “La compra del chalé de Pablo e Irene les obliga a dar explicaciones improbables y contradictorias”

Cataluña o chalé, entre estos dos temas nos encontramos últimamente. Pero es verdad que la compra de la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero supera a los independentistas. Como dice Santi González en ‘Herrera en COPE’, “hoy seguiremos hablando, es inevitable, del ‘chalete’ de la feliz pareja insurgente, llamado a ser el Camelot de Galapagar y que está obligando a Iglesias y a su novia portavoz a dar explicaciones improbables y contradictorias. Sobresale la rueda de prensa de la portavoz con la inefable cursilería de haberse comprado una casa para un proyecto de vida, que además es plagio. Le preguntaba Suso de Toro a Zapatero cómo había ligado con Sonsoles y él respondió con la expresión que ahora le copia Irene: “Le pregunté sí quería compartir mi proyecto vital”.

Recuerda el tertuliano la rueda de prensa de Irene Montero, en la que trató de dar explicaciones. “Pero fue más lejos y cuando fue preguntada por la contradicción del ‘chalete’ con sus críticas al ático de Guindos se fue por las ramas as usual: los mayordomos de los poderosos versus la gente y otras simplezas del estilo: “pienso que un ministro o una ministra deben comprar viviendas para vivir, no para especular”. Una periodista preguntó si tenía datos de que los ministros compraban viviendas para especular, a lo que respondió: “Yo no he dicho eso”.

“Ha salido en su defensa Juan Carlos Monedero para demostrar su palmario desconocimiento de lo que es el interés compuesto. ¿Es posible que este tipo cobrara dos tercios del chalé de Iglesias por diseñar una moneda única para los países del ALBA? Evidentemente, no. ¿No habrá una iniciativa para investigar el cada vez más evidente patrocinio de Podemos por la Venezuela bolivariana? España entera está a la espera de que lo explique Ramón Espinar, juventud sin futuro”, continúa Santi González.

Por último cuenta que “Pedro J. Ramírez ha citado pertinentemente una película del gran José Luis Garci que cuenta el proyecto de vida de una parejita de la clase media en ‘Las verdes praderas’. Manda huevos, que dijo Federico Trillo, presidente del Congreso. Ahora resulta que la regeneración era esto: el líder natural del cambio y su chica están viviendo el proyecto vital de Alfredo Landa y María Casanova en 1979 cuando la Constitución estaba en pañales y los vascos y los catalanes aprobaban sus respectivos estatutos de autonomía”.