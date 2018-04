Santi González: “Cifuentes se hizo un Winona de menor cuantía”

Bien sabe Santi González que el tema del día es Cifuentes, porque como dice “hoy se hablará en todas partes de Cristina Cifuentes, que este martes a mediodía dimitió como presidenta de la Comunidad de Madrid, al difundirse un vídeo en el que se la ve sometida al infamante expediente del registro de su bolso por un guarda de seguridad de un supermercado. Dos tarros de crema facial valorados en 40 euros han hecho posible lo que no pudo hacer el máster inexistente”

Para el tertuliano de ‘Herrera en COPE’, “este asunto revela algunas cuestiones de interés. El primero es la inadecuada escala de valores que ordena la vida pública española. Dos tarros de crema son un hecho muy menor frente a un máster con firmas y datos falsos, en el que está implicada una Universidad Pública. Es un asunto más cercano a un comportamiento enfermizo personal que a un caso de corrupción política. Por otra parte, Cifuentes se hizo un Winona de menor cuantía. 40 euros frente a los 4.700 euros de las prendas que distrajo la actriz en unos almacenes de Beverly Hill”.

“Hay algo que incita a la piedad en esta mujer, convertida en un juguete roto, como dice atinadamente mi querido Cuartango en su columna. Y está ese asunto perturbador, el comercio ilegal de un vídeo que debió haber sido destruido a los 15 ó 20 días del hecho”.

Se pregunta Santi: “¿Quién pudo guardar durante siete años estas imágenes para exponer en la picota a su protagonista en el momento adecuado? ¿En qué momento se convirtieron la política y el periodismo en esta máquina de picar carne humana?”.

Recuerda el tertuliano otro de los temas, que por el caso Cifuentes, ha pasado algo inadvertido pero que no podemos olvidar: “hoy, hay, además, un tema de conversación insoslayable en todas las familias con un miembro en la tercera edad: la subida de las pensiones que ha arrancado el PNV al Gobierno contra su apoyo a los presupuestos. No había dinero para ello, pero parece que sí lo hay. O no, pero alguien pagará estas misas”