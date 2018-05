Santi González: "Bárcenas pasará el mismo tiempo en la cárcel que De Juana Chaos por 25 asesinatos"

Santi González ha abordado en su comentario de este martes la sentencia de la Gürtel y el lío político montado a consecuencia de la moción de censura presentada por Pedro Sánchez. "Siguen coleando los ecos de la condena por el caso Gürtel, cuyo inspirador, José Ricardo de Prada, quiso prolongar su protagonismo en la vistilla para determinar el ingreso en prisión de los condenados, en una actitud que está a medio camino entre el celo profesional y el ensañamiento", ha dicho el tertuliano en 'Herrera en COPE'.

Pero también ha destacado las condenas impuestas: "Mucho se ha hablado de la dureza de la sentencia con algunas comparaciones que están fuera de toda lógica y la realidad. Se ha hablado, por ejemplo, de que Correa ha sido condenado a más años de cárcel que los secuestradores y asesinos de Miguel Ángel Blanco, más de cincuenta. No son esas las cuentas que hay que hacer, sino las del cumplimiento efectivo en la cárcel y ahí las cosas cambian notablemente: A Luis Bárcenas, por ejemplo, la condena se le quedará en 18 años efectivos de prisión, que son los mismos que cumplió Iñaki de Juana Chaos por 25 asesinatos".

Sobre la moción de censura, Santi González fe claro que Rajoy y Ana Pastor han decidido acortarle los tiempos al máximo a Sánchez para dificultarle la negociación de apoyos y la preparación del discurso de investidura. "Por lo demás, es una moción en la que todos tratan de atacar a todos, menos al presidente del Gobierno. Pedro quiere ser califa y al mismo tiempo, retratar a Rivera, que no la quiere porque él se ve más a sí mismo como califa que a Pedro. Iglesias dice que si Pedro fracasa deberá irse, que es lo que hizo él cuando fracasó en la suya. Los separatistas la ven con buenos ojos, pero no pueden suscribir el contrato de adhesión que les ofrece Pedro, una grosería, y no hay tiempo para vestir el muñeco. En el improbable caso de que saliera adelante la moción, todos estarían de acuerdo en que contra Rajoy vivíamos mejor", ha sentenciado.