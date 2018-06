Santi González analiza las palabras de los nuevos ministros al tomar posesión de su cargo

Tras estos días de vorágine nos centramos ahora en algunos de los ministros que ayer recogieron la cartera de su antecesor y las palabras que dijeron. Este es el análisis de Santi González en ‘Herrera en COPE’. “Hablábamos ayer de la buena impresión que produjeron los nombramientos de Josep Borrell y Fernando Grande Marlaska. Hoy se celebrará el primer Consejo de Ministros y hablarán de Cataluña. Borrell y Meritxell, mi Meritxell. También deberíamos hablar de las perlas cultivadas de los y las debutantes”.

“La ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, ha sido denunciada por la Asociación Justicia por la Sanidad que preside el famoso Spiriman, por prevaricación continuada por nombramientos ilegales en la Sanidad Autonómica. Podía haber parafraseado una frase magistral que acuñó Leire Pajín apenas nombrada ministra de Sanidad en una tesitura semejante: “Sólo faltaba que la ministra no pueda nombrar a quien le salga de los … ponte en lo peor, Herrera”

También recuerda Santi lo que dijo Màxim Huerta, “el ministro de Cultura hizo otra gran exhibición de bullsit para explicar su tuit contra el Deporte: “Sabéis que no lo practico y no solía seguirlo, pero pienso mimarlo y amarlo”. Imaginemos que dijera lo mismo de su otra competencia: la cultura: Sabéis que no leo, no voy al cine, ni al teatro, ni visito exposiciones, ni voy a museos, pero voy a mimar la cultura y a dedicarle toda mi atención. Ya conoces el chiste: Donde esté esto que se quite el fútbol”.

¡Y los toros!, “También los toros, sí, señor”.

El tertuliano continúa con su análisis, “la ministra de Educación y Portavoz, Isabel Celáa, hizo una gran demostración de neolengua en su toma de posesión: “Hoy los ciudadanos nos reclaman con razón, acordar, pactar, porque la educación es muchísimo más que las legítimas ideologías en que nos reconocemos”. Hacía exactamente tres meses todos los medios publicaban el siguiente titular: “El PSOE abandona el pacto educativo”.

“Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo: “Vamos a colocar a España en Europa”.

“¿Y dónde pensará esta buena mujer que estamos? “, se pregunta Santi González, a lo que responde “en Babia, provincia de León. Teresa Ribera, ministra de Transición Energética era la secretaria de Estado de Cambio Climático de Zapatero que autorizó el almacén de gas Castor con una declaración favorable de impacto ambiental. Cientos de terremotos en la zona de Castellón. El proyecto fue paralizado y el Estado tuvo que indemnizar con 2.400 millones de euros a la empresa ACS. Hay más. Seguiremos el lunes”