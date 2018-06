Santi González analiza la entrevista a Pedro Sánchez en La Moncloa

Tras varios días sin comparecer ante los medios de comunicación tras tomar posesión, Pedro Sánchez reaparecía y lo hizo en la televisión de todos los españoles: TVE. Una entrevista que Santi González analiza en ‘Herrera en COPE’. “¿Esto ha sido una entrevista? Se preguntaba incrédula la periodista Tonia Etxarri a eso de las diez y media. No lo parecía. O quizá es que los entrevistadores tenían cerrado el acceso a la hemeroteca para repreguntar. Por ejemplo, por esas edificantes imágenes del nuevo inquilino de la Moncloa corriendo a trote cochinero por los jardines del complejo. Lo han hecho todos, es tradición. Lo que es nuevo es el teleprinter, la leyenda explicativa, la cosa: “Pedro Sánchez practica deporte antes de enfrentarse (a) su intensa jornada de trabajo”. Carlos Segovia subrayaba en Twitter la incongruencia de la retransmisión: “Intento pasar inadvertido cuando corro”, dice Sánchez tras difundir él mismo desde Moncloa sus carreras por la zona presidencial”.

El tertuliano señala uno de los momentos de la entrevista, la primera pregunta que se le hizo al presidente, “qué grandes servicios podría haber prestado la hemeroteca a unos entrevistadores atentos, o cuando menos, juguetones. Qué momento el del anuncio de que agotará la legislatura para ponerle un video que hace fortuna en la red: “Nosotros convocaremos elecciones, sí. Cuanto antes, por supuesto”.

Otro de los momentos que destaca Santi González es cuando Pedro Sánchez justifica la nueva memoria histórica: “España no se puede permitir símbolos que separen a los españoles”. “Y no hablaba de las estrelladas y los lazos amarillos de sus socios catalanes. Todo vuelve, también la recuperación de la inocencia en Televisión Española. Si hacen memoria, recordarán la alegría de la televisión recuperada por Zapatero, mientras los telediarios insertaban en la 2 (15 de febrero de 2006) imágenes del jefe de la oposición en informaciones sobre las torturas en la cárcel de Abu Grahib. Trece días más tarde una foto de Rajoy vuelve a colarse en un telediario ilustrando el suicidio del etarra Igor Angulo, que se ahorcó en su celda de la cárcel de Cuenca, colgándose de los cordones de sus botas. Y no hay dos sin tres: El 8 de junio, una imagen de Ángel Acebes se colaba en una información sobre los vuelos clandestinos de la CIA. La portavoz del Gobierno, Fernández de la Vega dijo aquel año (23 de noviembre) en el Senado: “Le voy a decir por qué la política de comunicación ha cambiado: ha cambiado porque no mentimos; No ocultamos; No manipulamos; Comisiones Obreras es Comisiones Obreras, no CCOO. No excluímos a nadie, porque el líder de la oposición está en todas las radios y en todas las televisiones”. Esto último sí era verdad”.