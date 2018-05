Santi González: “Albert Rivera debería reposar el ansia viva y calmar su radicalización”

Cataluña sigue centrando todo el interés, a la espera de que Quim Torra tome posesión de la presidencia de la Generalitat, tenemos la vista puesta en Moncloa. Porque allí como nos recuerda Santi González en ‘Herrera en COPE’ tendrá lugar “la visita que el presidente de Ciudadanos hará al presidente del Gobierno y del Partido Popular, para hablar del asunto más candente de la política española, que contra lo que podría parecer no es el chalé de la parejita feliz ni los estudios de Pablo Casado sino el anunciado bis del golpe estado catalán, ni el ninguneo al que la justicia belga, ese deslumbrante oxímoron, somete a nuestro Tribunal Supremo y a nuestro sistema judicial”

Una reunión que se produce tras el encuentro entre Rajoy y Sánchez y de la que se espera que “tuviera al menos el éxito que tuvo la visita de Pedro Sánchez. Para ello, Albert Rivera debería reposar el ansia viva y calmar su radicalización. Desbordar al PSOE en plan opositor lo desdibuja como alternativa, fortalece el bipartidismo y todavía queda liga para mantener ese nivel”.

“No debería haber problema para que el Gobierno extreme su control de las cuentas públicas que van a manejar los sediciosos”, añade el tertuliano.

También nos hacemos eco de la carta que un centenar de juristas han escrito a Rajoy en la que le piden que impida el Gobierno efectivo de Quim Torra. “Es una propuesta de interés, pero no creo que pase por la prórroga automática del 155, cuya duración está legalmente tasada: decaerá en el momento de la toma de posesión de un nuevo Gobierno. Y luego está la intervención de TV-3, un asunto problemático. Haría falta poner al frente a un tío como Billy Wilder, que dirigió la oficina de desnacificación después de la Guerra, haría falta un tipo con huevos de cómitre. Me perdonarán que no diga “una tipa con ovarios de cómitra”, pero es que en las galeras romanas las mujeres tenían techo de cristal”.

Concluye Santi González, “la única solución real para la tele de las mil colinas sería cerrarla, pero saldríamos mal parados en Europa. Imagínense lo que dirían los belgas de nuestra libertad de expresión·.