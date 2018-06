Pin: “Los dineros a recibir por el PNV no eran gratis”

El Código Pin en 'La Linterna', el caso de 'El dinero del PNV':



“En los pactos es tan importante la letra como el espíritu que anima a esa letra. Los dineros a recibir por el Gobierno Vasco no eran gratis. Se pactaron con el supuesto de que el PNV ayudaría a la estabilidad manteniendo el Gobierno de Mariano Rajoy, al menos hasta los próximos Presupuestos. El PNV no han cumplido porque dice el derecho romano: “Pacta Sunt Servanda”. Los Pactos están para cumplirse.

No estaba escrito pero si sobreentendido, que el dinero era a cambio de apoyo parlamentario. Así que el grupo popular en el senado está liberado y puede dudar que hacer con el dinero pactado. De todas formas ya lo dice un refrán Pin...

…En pactos entre políticos, si abundan sobreentendidos, unos pobres y otros ricos”.



José Ramón Pin Arboledas habla sobre esta noticia:

Sed de venganza en el PP. Después de que el PNV votara a favor de la moción de censura para desbancar a Rajoy del poder, Génova apuesta por cobrarse esta traición. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha anunciado este lunes que su partido en el Senado incluirá enmiendas a los presupuestos sobre cuestiones que antes no podía abordar por su pacto con el PNV, pero que una vez roto por parte de los nacionalistas vascos, va a defender en la Cámara Alta. En declaraciones en Telecinco, Hernando ha recordado que el PP ya no tiene "vinculación con el PNV" porque ese partido "ha roto la confianza entre las distintas formaciones" que apoyaron los presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy en el Congreso. Ahora, ha añadido, los populares tienen "manos libres" para "mejorar" las cuentas del Estado y para incluir algunas enmiendas que se dejaron "en la cartera" porque sabían que con el PNV no podrían salir adelante.