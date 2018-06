Pin: “Cada inscrito para las primarias del PP representa a 120 votantes de las generales”

El Código Pin en 'La Linterna', el caso de 'Los militantes del PP':



“En las últimas primarias del PSOE votaron ciento cuarenta y ocho mil militantes. Con cinco millones de votos de las últimas elecciones. Cada votante de las primarias socialista representó 36 votantes de las generales. En las primarias del PP hay sesenta y cuatro mil militantes inscritos dispuestos a votar, que con respecto a los casi ocho millones de votos que obtuvo el PP supone que cada inscrito para las primarias representa a ciento veinte votantes de las generales.

Es decir, que cada uno de los que van a votar en las primarias del PP, representa casi cuatro veces más votantes que lo hizo cada militante socialista en sus primarias. ¿Acertarán? ¿Votarán pensando en esos ciento veinte electores que representa cada uno; votarán según sus valores o en clave del poder dentro del partido? pragmatismo electoral, ideología o poder local. Pues ya lo dice un Refrán Pin...

…El militante se parece al votante, lo mismo que el sacristán al orante”.



José Ramón Pin Arboledas habla sobre esta noticia:

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha defendido este martes que el proceso que está haciendo su partido para la elección de nuevo líder está siendo "ejemplar" y no ha apreciado "grandes anomalías" salvo "alguna cuestión puntual". En una entrevista en TVE, Maíllo ha considerado que los 'populares' están dando una "auténtica lección de democracia interna", aunque ha admitido que el porcentaje de afiliados que se han inscrito para votar no va a llegar probablemente al 10 por ciento como ocurrió con los congresos regionales -fue del 8,6-. Pero ha justificado esta cifra al tratarse de un sistema "inédito también para el afiliado", que "no está acostumbrado" al modelo, además de recordar que precisamente el partido estaba haciendo un proceso de adaptación del censo y una mejora de la afiliación online que no ha podido concluir ante la marcha de Rajoy y la convocatoria del congreso extraordinario.