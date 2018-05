¿Engorda el polvo que se acumula en casa?

¿Cuántas veces te ha dado pereza limpiar la casa? O has tenido alguna bronca porque no has pasado el polvo y las estanterías están sucias... Toda esa suciedad engorda. Es una de las principalesb conclusiones del Congreso Europeo de Endocrinología que se celebra en Barcelona.

Jorge Alcalde, experto en Ciencia, ha explicado en 'La Tarde' que "la suciedad, el polvo doméstico, también los productos que utilizamos para la limpieza, sintéticos, pueden ayudar a que engordemos, porque son, lo que dicen los técnicos, obesogenos. Hay alergenos, patógenos, y hay también obesogenos, que son sustancias que favorecen la obesidad".

"Todos estos productos tienen sustancias químicas que intervienen en el desarrollo hormonal normal, algunos de ellos son disruptores hormonales. Esos disruptores hormonales pueden tener muchas consecuencias".

"Por ejemplo -continúa Alcalde-, algunos, si los consumimos en exceso, si inhalamos productos químicos para la limpieza muy potentes, pueden producir graves enfermedades incluso la muerte". "Pero otros, de manera muy sutil, van modificando la correcta relación de nuestro metabolismo, de nuestras hormonas y tienen efectos endocrinológicos", ya que "producen que aumente la acumulación de grasa en algunas partes del cuerpo, que semamos más propensos a ser obesos".

El experto en Ciencia aclara que "estos estudios no han determinado directamente que si ahora eliminamos el polvo del hogar, o empezamos a utilizar productos de limpieza que no sean químicos, vamos a empezar a no engordar o a adelgazar". "No es eso, pero sí es verdad que junto con una mala dieta, un pobre ejercicio... estos productos del polvo y de limpieza podían ayudar a que tengamos a una tendencia a ser obesos".

Los especialistas aconsejan quitarse los zapatos, porque "los zapatos que traemos de la calle también pueden acumular el polvo", o retirar alfombras o moquetas...

Explica Jorge Alcalde que "un ciudadano se come unos 50 miligramos de polvo diarios. Si eso se va acumulando, a lo mejor el efecto sobre nuestra salud puede ser más claro. Los niños menores de cuatro años consumen el doble".

"Y se ha descubierto que parte de estos productos químicos no solamente son perjudiciales para la obesidad, sino que además pueden ser provocadores de cambio climático. Un porcentaje muy alto de CO2, procede de estos productos".