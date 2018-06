Valverde: "No va a haber problemas en el equipo, el entendimiento será perfecto"

El ciclista español Alejandro Valverde, del Movistar Team, aseguró en un comunicado de su equipo que no sabe si podrán ganar el próximo Tour de Francia, pero que sin duda darán "espectáculo".

Además, aseguró que no habrá ningún problema de entendimiento en el equipo, por lo que llegarán en las mejores "condiciones posibles". "No va haber problemas en el equipo, el entendimiento será perfecto", dijo Valverde, "no sé si ganaremos, pero aseguro que vamos a dar espectáculo".

El ciclista también aseguró que llega al Tour de Francia como "quería". Incluso aseguró que la caída que vivió en el la edición del Tour de Francia del 2017, que implicó que abandonara la competición, ya no se le pasa por la cabeza.

"Va a ser especial por volver de nuevo al Tour, pero no por la caída. Estoy centrado en lo que tenemos que hacer, quiero hacerlo bien, desempeñando mi papel para trabajar para Nairo y Mikel o si la carrera se da y tengo que afrontar responsabilidades de estar adelante", aseguró.

Aunque reconoció que los favoritos para llevarse el Tour es el equipo Froome, luego de ganar el Giro, Valverde señaló que esta edición será más abierto. "Froome no fue en el Giro tan superior como otras veces, se le vieron debilidades y solo decidió la carrera en los últimos días", precisó.

Valverde también comentó que si no trabajan en equipo difícilmente podrán conseguir la victoria, por lo que espera que todos lleguen en las mejores condiciones posibles.

"El equipo lo es todo, tú puedes estar muy bien, pero si no tienes un gran respaldo detrás es muy difícil conseguir algo, no solo en el Tour, sino en cualquier carrera", afirmó el murciano.

Respecto al recorrido de esta edición del Tour de Francia, Valverde comentó que será un Tour de "supervivencia". "Habrá que intentar estar delante, tener suerte para no caernos... y una vez que llega la montaña tenemos de todo. Hay puertos míticos, hay etapas inéditas y sobre todo esa jornada de 65 km en la que quien tenga un mal día puede perderlo todo", dijo.