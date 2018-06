La Federación niega discriminación a Leyre Olaberría por ser madre

La Federación Española de Ciclismo (RFEC) niega la acusación de "discriminación de ser madre" por parte de la exciclista Leyre Olaberría, quien ha presentado denuncia ante el CSD y la UCI, mientras que el seleccionador nacional asegura que simplemente no aceptó "la convocatoria de otra ciclista exigida" por la medallista de bronce en puntuación en los Juegos de Pekín 2008.

Según explica el presidente de la RFEC José Luis López Cerrón a EFE, "la Federación facilitó que acudieran a una concentración en Mallorca el hijo y pareja de la corredora y más tarde se le permitió el cambio a un apartamento para que estuviera más cómoda, y más tarde se negó a competir con otra corredora elegida por el seleccionador nacional de la especialidad, Raúl Mena.

"Leyre pidió una reunión en la Federación en presencia de los abogados de ambas partes y presentaron denuncia por discriminación. El Comité de Disciplina solicitó alegaciones al seleccionador y dictaminó que no existía discriminación. Quedó el tema zanjado y esta semana presenta las denuncias ante el CSD y la UCI", relató Cerrón.

"No tenemos nada que decir porque no hay discriminación, no lo entendemos, no hay caso. El CSD tiene la resolución del Comité de Disciplina de la Federación", añadió.

Por su parte, el técnico Raúl Mena ofreció su punto de vista del caso que denuncia Olaberría.

"Leyre exigió competir en el Europeo de Berlín 2017 con su compañera de equipo Eukene Larrarte y la Federación le contestó que la elegida para la prueba era Ane Iriarte, quien corrió en sub-23 en el campeonato continental y la consideramos sencillamente mejor corredora".

Según detalla el seleccionador, "Leyre siguió en sus trece y dijo que no quería aceptar la convocatoria con nuestras condiciones y que no tenía confianza con la pareja de competición".

Tras estos hechos Leyre Olaberría denunció el caso ante la Federación, cuyo comité de competición dio la razón a la parte federativa el pasado mes de febrero.

"Dejó la bicicleta y nos denunció, pero la verdad es que se le facilitó todo, pero la decisión de la convocatoria la tenía que tomar yo como seleccionador", afirmó Mena.

Olaberria también ha presentado una denuncia contra José Luis López Cerrón ante la Comisión Ética de la Unión Ciclista Internacional (UCI) por considerar que ha infringido su código al "discriminar a una deportista a la que no se le ha permitido conciliar su vida deportiva y familiar una vez reincorporada a la competición tras haber sido madre y habiendo demostrado su excelente estado de forma con buenos resultados a nivel internacional".