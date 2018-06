La UEFA sanciona a Guardiola con dos partidos por desconsideración hacia Mateu Lahoz

La UEFA ha decidido este lunes sancionar a Pep Guardiola por sus gestos de desprecio hacia Mateu Lahoz durante el transcurso del Manchester City - Roma, partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Guardiola no sólo fue expulsado al descanso por protestar enérgicamente ante Mateu Lahoz un gol anulado a Sané, sino que se encaró con el colegiado español. Como primera consecuencia, la UEFA le abrió un expediente disciplinario por "conducta inapropiada", pese a las declaraciones posteriores del entrenador español, que aseguró no haber insultado a Mateu: "sólo le dije que es penalti. A Mateu ya le conozco de España, así que me lo podía imaginar", aseguró en su momento el de Santpedor".

Tanto por su expulsión en dicho partido como por su posterior expediente disciplinario, el Comité de Disciplina del máximo organismo del fútbol europeo ha decidido suspenderle con dos partidos de competición europea.

En otro orden de cuestiones, también ha recaído una sanción de 18.000 euros al Atlético de Madrid por mantener bloqueadas unas escaleras de acceso, en el partido semifinales de la Europa League ante el Arsenal, lo que incumple el artículo 38 de la Normativa de Seguridad de la UEFA.

Por último, el Barcelona también fue amonestado por el lanzamiento de globos en el partido de ida de cuartos de final de la Champions ante la Roma (que se saldó con triunfo por 4-1).

Además, el Zenit de San Petersburgo tendrá que jugar a puerta cerrada su próximo partido de competición europea, al considerársele responsable de los incidentes en el partido de octavos de final ante el Leipzig, en el que se lanzaron objetos, se encontraron escaleras bloqueadas y se produjeron cánticos racistas.