El Real Madrid dispondrá de 17.000 entradas para la final de Kiev

El Real Madrid abre este miércoles, a partir de las 12.00 horas, y hasta la misma hora del 7 de mayo, el plazo de petición de entradas a sus socios para la final de la Liga de Campeones que disputará el sábado 26 de mayo en el estadio Olimpiyskiy de Kiev.

Según informa el club, podrán solicitar localidades tan solo los socios del Real Madrid que estén al corriente de pago, que no sean menores de 5 años a fecha 2 de mayo de 2018. Mientras que no podrán hacerlo aquellos socios que estén sancionados por la Delegación del Gobierno o con algún expediente por parte de la Comisión de Disciplina, no podrán aspirar a pedir su entrada.

El plazo permanecerá abierto hasta las 12.00 horas del próximo lunes 7 de mayo y cada socio podrá incluir un máximo de seis números de socios por solicitud, siendo responsable el solicitante. Cada socio podrá figurar en una única solicitud.

En el caso de que haya más solicitudes de entradas que localidades disponibles, el Real Madrid hará, como suele ser habitual en las grandes citas, un sorteo ante notario entre las peticiones, que tendrá lugar el martes 8 de mayo.

El Real Madrid informa de que las entradas adjudicadas serán intransferibles y que tan solo las podrán utilizar los socios asignados, con lo que está prohibida la cesión o la venta a terceras personas. Antes de la entrada al estadio se identificará a todas estas personas y desarrollará un control exhaustivo, como está haciendo en los encuentros fuera del Santiago Bernabéu durante la temporada.

El Real Madrid dispondrá de entradas de cuatro categorías y ocho precios distintos que oscilarán entre las 55 euros las más baratas y las 450 euros las más elevadas. Los socios podrán elegir la categoría de las entradas en cuanto al precio, en función del orden en el que sean citados para realizar el abono de las entradas, que determinará el sorteo.

A la espera de tener rival de la semifinal que enfrenta al Liverpool y Roma, el Real Madrid ya conoce que dispondrá de 17.000 localidades para su tercera final consecutiva de Liga de Campeones, que disputará desde las 20:45 del sábado 26 de mayo en el estadio Olimpiyskiy de Kiev.

El organismo futbolístico europeo señaló que hay un total 40.700 entradas disponibles para los espectadores, los dos equipos finalistas recibirán 17.000 cada uno. El resto de un estadio con capacidad para 63.000 espectadores, están asignadas para el comité organizador local, a la UEFA y a sus federaciones, a socios comerciales y operadores así como al programa de hospitalidad corporativo.