Henderson: "Ganar títulos está en el ADN del Liverpool"

Jordan Henderson, centrocampista del Liverpool, lamentó los problemas que están sufriendo seguidores de su equipo para llegar a Kiev y deseó que los que estén presentes en el Olímpico creen "un ambiente parecido a Anfield".

"Es desalentador porque no tienen forma de llegar hasta aquí. Nos sentimos apenados por ellos porque muchos no van a llegar a la final con los problemas que están teniendo. Ojalá encuentren una forma de llegar", aseguró antes de que Juegn Klopp reconociese que el club trabaja para ayudar a todos sus seguidores.

"Los aficionados son un parte importantísima del club, nos han permitido llegar tan lejos. Ojalá que puedan crear un ambiente parecido a Anfield porque marca una diferencia respecto al resto y a nosotros nos ha impulsado a llegar hasta la final", añadió Henderson.

El centrocampista señaló que siente que "es el momento" para "dar un paso más" y conquistar el título más preciado. "Me siento muy bien antes de la final, pero se trata del equipo. El Liverpool cree en su propia historia y en lo que hemos hecho este año para llegar hasta la final, nos ha funcionado muy bien y tenemos firmes opciones de ganar el título", añadió.

Henderson espera una final abierta y dijo que están preparados para cualquier escenario que se les presente: "En un partido como una final puede ocurrir cualquier cosa y más ante un Real Madrid fantástico y con grandes jugadores. Nosotros también tenemos un gran equipo y tenemos que rendir al nivel que podemos alcanzar para ganarles".

Evitó comparaciones entre los técnicos y elogió la labor del suyo, Jurgen Klopp: "No puedo compararlos porque no sé como es Zidane. Como jugadores nosotros nos sentimos privilegiados porque Jurgen sea nuestro entrenador. Lo que ha hecho desde su llegada ha sido increíble. Es muy intenso, estamos acostumbrados a su forma de trabajar y estamos encantados".

Por último, resaltó que la experiencia de la final perdida en la Europa League en 2016 (ante el Sevilla, por 31) les servirá para la 'Champions'. "Tenemos que aprovechar esa experiencia en esta final. Sales dolido cuando no ganas, pero a su vez te sirve para crecer. El club ha ganado la Copa de Europa varias veces, está en su adn ganar títulos y estamos en el buen camino para conseguirlo", aseguró.

Virgil van Dijk, central holandés del Liverpool, aseguró que su equipo está "preparado para un partido fantástico" ante el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones, un encuentro que considera "único" en la carrera de un futbolista.

"No necesitamos motivación para la final, todos los jugadores estamos preparados para jugar un partido fantástico que muchos futbolistas no llegan a jugar en su carrera. Queremos dar todo lo que tenemos para conseguir el resultado que buscamos", dijo en rueda de prensa en el Estadio Olímpico de Kiev.

En lo personal, Van Dijk mostró el sentimiento que tiene por el Liverpool y cómo afronta el partido más importante de su carrera. "Me gusta estar relajado cuando no estoy en el campo, pero cuando empieza el partido ayudaré al equipo a hacer todo lo que pueda para ganar. Donde juego tengo que estar muy centrado y seguro", destacó.

"Desde el primer día todo el personal del club y el entrenador me han ayudado a encontrar mi lugar, los resultados también han ayudado, pero siento el Liverpool como mi equipo y Anfield como mi casa. Me encanta jugar para el club y queremos ganar una final que merecemos jugar. Ojalá nos salga bien porque esta experiencia no se puede disfrutar todos los años", añadió.

El central holandés reconoció que los jugadores del Liverpool sienten que están ante "un partido muy especial" y están convencidos de que dejarán una imagen a la altura de la cita. "Es inolvidable para todos jugar una final de 'Champions' y todos esperamos con ansia poder jugar desde que nos clasificamos. Hay que disfrutar dándolo todo para poder disfrutar de la victoria al final", apostilló.