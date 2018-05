Sigue en directo la entrevista a Sergio Ramos en El Partidazo de COPE

¿Cómo estás para la final?: El día que no sintamos el gusanillo antes de la final deberíamos preocuparnos. Tenemos muchas ganas de demostrar y reivindicarnos de nuevo. Es una oportunidad única de pasar a ser leyenda.

Cristiano ha dicho que sois mejores que el Liverpool: Es bueno estar convencidos de que somos mejores que ellos. Este año hemos ido superando retos, pero el Liverpool, a pesar de que se hable de la calidad individual de Firmino o Salah, es peligroso a nivel colectivo. Tienen un entrenador que sabe sacar el máximo beneficio de ellos.

¿Pueden tener más hambre que vosotros?: No creo que ellos tengan más hambre que nosotros. Una de las claves de este equipo es que mantenemos la ilusión intacta. No miramos hacia atrás ni el currículum. Tengo las mismas ganas. Encaro este partido como si fuera la 1ª Champions. La clave del éxito es no cansarte de ganar y el sábado se va a ver. El sábado vamos a dejarnos el alma.

¿Puedes igualar tu número de Champions con el número de Ligas?: Por mucho que se hable de que somos favoritos, de que el Liverpool hace mucho que no llega a una final, que tiene jugadores que no han ganado la Champions... Eso no nos va a sacar de nuestro objetivo, que es ganar la Champions.

¿Qué es más grande, levantar la Copa o marcar un gol?: El gol de la Décima significó mucho. Fue un premio a mi carrera. El Atlético ya levantaba la Champions y los utilleros ya salían del vestuario con las camisetas y el champagne. Fue una satisfacción histórica. Es el gol de mi vida. Pero te soy sincero, prefiero no meter gol y ganar la Champions. Si juegas al fútbol tienes que tener un pensamiento más colectivo que individual, sino me habría dedicado al tenis.

¿Cuánta gente de los tuyos van a Kiev?: Me llevo a 32 personas a Kiev. Hemos tenido que coger otro avión el día del partido y ahí metido a 23 personas; los otros 9 van el día antes. No se cansan y mantienen la ilusión de querer ganar la Champions, y yo me siento más a gusto sabiendo que ellos están ahí. Lo que me dan a nivel anímico no tiene precio.