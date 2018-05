Benzema y Keylor, héroes de una nueva final del Madrid

Karim Benzema, autor de los dos goles al Bayern, y Keylor Navas, autor de "paradas enormes" lucen en las portadas de la prensa deportiva española en la clasificación del Real Madrid para su tercera final consecutiva de la Liga de Campeones.

'As' hace doble su primera página y titula en caracteres gigantes: "¡A Kiev!" sobre una foto en la que Benzema es felicitado por sus compañeros tras la consecución de un gol.

"Para el Madrid es la tercera final consecutiva y cuarta en cinco años", destaca el diario que también resalta en sumarios que "El Bayern desató una tormenta sobre el Bernabéu: 22 remates (11 entre palos), 11 córners y 60% de posesión" y que "Benzema marcó los dos goles y Keylor hizo paradas enormes".

También se destacan declaraciones de ambos entrenadores; Zidane: "Me alegro por Benzema, hizo la diferencia. Se lo merece" y Heynckes: "El Madrid debe darle las gracias a Keylor Navas". "Una final para un héroe: Keylor" es el titular de su crónica principal y la información del partido se extiende hasta la página dieciséis.

"¡A por la 13!" es el gran titular de 'Marca' sobre una foto en la que Benzema junto a Lucas Vázquez, Modric y Kovacic gritan uno de los goles. En la cabeza de la portada se destaca: "¡¡¡El Real Madrid, en la final de Kiev!!!".

Un sumario señala que "los campeones sufren y resisten ante un admirable Bayern. Jugarán su cuarta final en cinco años en busca del tercer título consecutivo. Dos goles de Benzema y los paradones de Keylor, decisivos". "Al cielo se va por el infierno" es la llamada de su crónica principal y la información se extiende hasta la página dieciséis.

"Así, así, así se clasifica el Madrid", reza la portada de 'Sport' que alarga el titular con una foto de Marcelo bajo la cual se lee "penalti no pitado" y otra del segundo gol del Madrid, bajo la que se resalta "regalo del Bayern".

Como sumario subraya que "el Madrid se clasificó para su tercera final consecutiva de la Champions con nuevas ayudas arbitrales y mucha suerte". "Regalos al Madrid" es el titular de su crónica principal, que encabeza informaciones hasta la página siete.

'Mundo Deportivo' resalta en su escaparate informativo: "Un clásico" sobre una foto de Marcelo y en sumarios destaca que "El Madrid buscará su tercer título consecutivo en Kiev tras eliminar al Bayern al más puro estilo blanco" y "Clamoroso penalti de Marcelo no pitado, pifia épica del portero Ulreich, Keylor de salvavidas y sufrimiento al límite". "Una final regalada" es el titular de su crónica principal y de diversas informaciones que llegan hasta la página siete.





Con un bíblico "El Real Madrid camina sobre el agua", el principal diario deportivo francés, "L'Équipe", recoge en su portada el pase a la final de la Liga de Campeones del club español, en el que, al igual que toda la prensa gala, ensalza el papel de su compatriota Karim Benzema. "L'Équipe" califica al Madrid de "implacable" tras conseguir la gesta de su tercera final consecutiva en la máxima competición europea, y subraya que "los dos personajes centrales en este acontecimiento son franceses", Benzema y el entrenador Zinedine Zidane.

"El salvador del Real Madrid se llama Benzema", señala el rotativo, "justo en el momento en que el rumor lleva al Real hacia otro delantero centro para la próxima temporada". El diario destaca "las agallas y el talento" del Bayern de Múnich, que a su juicio estuvo cerca de alcanzar la proeza que anhelaba, pero que tuvo enfrente la capacidad de gestionar los minutos finales de los merengues. Capítulo aparte recibe el polémico arbitraje del turco Cüneyt Çakir, que, para "L'Équipe", dejó al Bayern "sin su penalti" y que habría debido castigar como mínimo una mano de Marcelo dentro del área blanca.

Por su parte, el diario generalista "Le Parisien" destaca en su primera que el Madrid logró su pase para "una final más", la decimosexta de su historia en la máxima competición continental. "Y al final, es el Real el que gana... El guión de la Liga de Campeones 2018 parece estar escrito por adelantado", señala el diario de mayor tirada en Francia, que también recurre a la terminología religiosa para sentenciar que "los dioses del fútbol llevan la camiseta merengue". El rotativo también se rinde a Benzema, a quien el Real Madrid "agradece" su clasificación y del que destaca que se retiró entre la ovación de un público que lo había cuestionado últimamente.

Mientras, "Le Monde" hace hincapié en que el Madrid se enfrenta al reto marcado precisamente por su rival de anoche, el Bayern, último equipo en ganar tres Copas de Europa consecutivas (1974-1976). Destaca también que Zidane se encuentra "como en casa en la Liga de Campeones" y que recuerda que todavía nunca ha sido eliminado como entrenador en esta competición.

"Ronaldo en la sexta final" es uno de los titulares del diario deportivo "O Jogo", que destaca que el astro luso del Madrid va a disputar una final de la máxima competición continental "por cuarta vez en los últimos cinco años". El periódico luso subraya además el hecho de que Ronaldo está más cerca de conseguir cinco Ligas de Campeones, algo inédito en el actual formato de la competición.

El diario "Record" titula "CR... 28", aludiendo a los 28 pases del Real Madrid antes del gol del francés Karim Benzema, a los 11 minutos, con el que consiguió el empate a uno.

Otro de los diarios deportivos, "A Bola", pone el acento en las dificultades que tuvo el Real Madrid frente al Bayern, al titular que el equipo blanco consigue la decimosexta final de Champions de su historia "tras mucho sufrimiento".

Los medios deportivos italianos subrayan en sus portadas en línea las polémicas arbitrales registradas en el duelo del martes entre Real Madrid y Bayern Múnich, en el que el equipo del técnico francés Zinedine Zidane selló el pase a la final de la Liga de Campeones.

"La Gazzetta dello Sport" abre su portada en línea con un "Bayern, la historia se repite", referido al hecho de que el equipo alemán cayó eliminado contra el Madrid por segundo año consecutivo en partidos no exentos de polémicas. El diario de las páginas rosa subraya las reacciones del alemán Jerome Boateng y del chileno Arturo Vidal, ausentes en el duelo del martes, que publicaron mensajes en sus redes sociales con unas duras protestas al colegiado.

El periódico romano "Corriere dello Sport" sigue en la misma línea y apuesta en su portada web por las declaraciones de Marcelo al finalizar el partido del Bernabéu, en las que admite que tocó el balón con la mano y que su acción podía causar un penalti. También reconoce la gran actuación del francés Karim Benzema, uno de los futbolistas del Madrid más criticados en esta temporada, que se reivindicó el martes con un doblete determinante para que su equipo se clasificara para la tercera final de la Copa de Europa consecutiva.

Las declaraciones de Marcelo en las que reconoce su falta de mano y la tajante reacción de Arturo Vidal acaparan también la portada del diario turinés "Tuttosport", que elogia al lateral brasileño por su honestidad a la hora de reconocer su infracción.

La prensa alemana, en su análisis de la eliminación del Bayern de la Liga de Campeones a manos del Real Madrid, se centra en las carencias del club bávaro, aunque también se refiere a la discutida mano de Marcelo dentro del área, que hubiera podido ser un penalti para el equipo de Jupp Heynckes.

El "Bild" es el único medio que, en su edición digital, le da un lugar destacado al posible error arbitral. "Seis ojos y una mano. ¿Cómo los árbitros no vieron esto?", dice el diario en un pie de foto en el que muestra como Marcelo corta con la mano un centro de Joshua Kimmich. Sin embargo, en su análisis el "Bild" no ve la responsabilidad central de la eliminación en el penalti no sancionado sino en errores individuales que facilitaron los goles del equipo blanco y la falta de eficacia de los delanteros. "Rafinha falló en la ida y en la vuelta Sven Ulreich, justamente Sven Ulreich que ha hecho una temporada fantástica, cometió un error letal", dice el diario en su comentario. Adelante, el diario también ve problemas y dice que "Lewandowski, Müller y Ribery, pese a su clase indiscutible, se quedaron otra vez sin marcar ante el Real Madrid".

La revista deportiva "Kicker", por su parte, ve una constante en las eliminaciones que ha sufrido el Bayern en las últimas tres temporadas en la Liga de Campeones. Esa publicación recuerda en los tres casos, una vez ante el Atlético y dos veces ante el Real Madrid, la eliminatoria se ha decidido por detalles. "Otra vez los bávaros son eliminados con aplausos. Los reconocimientos y los ánimos que todo el mundo les da no pueden consolarlos. Lo que quieren son victorias, éxitos y títulos, sobre todo el de la Liga de Campeones", dice el "Kicker".

El diario "Südeutsche Zeitung" de Múnich también destaca que el Bayern no pudo hacer valer la superioridad mostrada en el campo y recurre a una cita de Müller para quitarle hierro al error de Ulreich. "A Ulreich no hay que hacerle ningún reproche, nosotros hubiéramos podido compensar su error", dijo Müller.

"El alivio final del Real", titula en su edición deportiva The Daily Telegraph, acompañando la frase con una foto de la plantilla madridista celebrando la victoria sobre el campo. El periódico británico señala que el equipo blanco "capeó" la tormenta del Bayern para conseguir su tercera final consecutiva en la máxima competición europea.

El tabloide Daily Mail abre con la frase "no lo arruines", en referencia a la ventaja de 5-2 que el Liverpool amarró en la ida de semifinales, pero dedica un parte de la portada al Real Madrid y a una foto de Cristiano Ronaldo se le une la sentencia "Te paso la palabra, Liverpool".

Más crítico es el periódico The Independent, que abre con "El Real Madrid tropieza hacia la final", haciendo alusión al sufrimiento con el que los blancos consiguieron la clasificación, aguantando el chaparrón hasta el último minuto. El gol inicial de Joshua Kimmich fue contrarrestado por un doblete de Karim Benzema, al que prosiguió el tanto de James Rodríguez, que cerró el marcador, pese a que los bávaros tuvieron oportunidades de sobra para tomar ventaja y conseguir el billete a Kiev.

A ello ayudó la actuación estelar de Keylor Navas, que es precisamente lo que destaca The Guardian quien encabeza su edición deportiva con una foto de Benzema celebrando un gol y el titular "Rey Keylor". "Un Navas heroico llega al rescate del Madrid, al tiempo que Benzema reserva una plaza en la tercera final consecutiva para el Real Madrid", continúa el periódico británico.