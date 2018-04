Vila-real presenta FITCarrer con el lema "Teatre en Llibertat"

El Festival Internacional de Teatre de Carrer (FITCarrer) celebra en Vila-real su edición número 31 y lo hace, en esta ocasión, bajo el lema Teatre en llibertat. “Vivimos momentos convulsos y muy negativos para la libertad de expresión y creativa en nuestro país y el FITCarrer es un evento privilegiado que se encuentra completamente alejado de ese escenario y libre de cualquier atadura, tanto para los artistas como para el público que asiste”, explica el edil de Cultura, Eduardo Pérez.

El director artístico del festival, Pau Ayet, además de sumarse a la reivindicación de la libertad creativa y destacar la necesidad de la crítica “para abrir mentes y ayudar a que las personas piensen de manera independiente y puedan discrepar”, ha señalado que esta edición es la del “7-7-7”. Y es que, en total, son 21 las compañías de teatro que estarán en las calles de Vila-real del 4 al 6 de mayo: siete de la Comunitat Valenciana (tres de ellas de Vila-real), siete más del resto del Estado y siete internacionales.

“Además de contar con un gran equilibrio en cuanto a procedencias, como se observa, el apoyo al teatro de calle de nuestra tierra, y en especial a nuestras compañías locales, está más presente que nunca”, señala Ayet, quien añade que este año el VII Premi Ramon Batalla será para el Institut Valencià de Cultura, “por todo el apoyo que está dando a esta disciplina artística, que contrasta con otras instituciones como la Diputación, que aportan 0 euros a un festival internacional más que consolidado”.

La entrega del galardón será el viernes 4, tras las VI Jornades Professionals, bajo el título Llibertat creativa? A partir de las 17.30 horas comenzarán los espectáculos en la calle, con Maria Cavagnero, Maintomano, Markeliñe y D’Click, que actuarán en la Mayorazga y por la noche la plaza Major será el escenario de las actuaciones, a cargo de Pepa Cases dansa-teatre y NUC, dos compañías locales que estrenan espectáculo. Pondrá el punto y final a la jornada Toni de l’Hostal, a las 00.15 horas.

El sábado será el turno de Kolektiv Lapso Circk, en la plaza de Colom a las 17.00 horas; la plaza Major será para Trapu Zaharra, seguida de Irrwisch y The Black Blues Brothers. Por la noche, la Mayorazga acogerá Kukai Dantza & Brodas Bros, D’Irque & Fien y La Cueva de Melpómene. La última jornada del festival contará con las actuaciones de Paraules d’aire, en varios pases en la Glorieta y en la Casa de la Festa, y los alumnos de la EMD-EMTAC y de arte dramático de la EASD, en la plaza Major.

El mismo enclave acogerá la interpretación de La Troupe Malabó, a las 12.45 horas. Ya por la tarde, el festival se traslada con Irrwisch al parque de la Panderola. Poco después, Cirk About It actuará en la plaza del Llaurador y más tarde lo hará Hurycan en la Panderola nuevamente. La Trócola Circ volverá a inundar de espectáculo la plaza del Llaurador a las 19.50 horas y cerrará el festival la compañía local Produccions Scura, con el estreno de Theos Foc, “un correfoc que no dejará indiferente a nadie”, indica Ayet.

“Esperamos que vecinos y visitantes de todo el país se animen un año más a venir a nuestra ciudad y a disfrutar de todos los espectáculos programados, donde habrá variedad para todos los públicos, desde circo a danza, pasando por teatro itinerante y un largo etcétera”, asegura el edil de Cultura. “El FITCarrer es el buque insignia de nuestra marca de Festivales y tiene tres propósitos para el público: piensa, muévete y emociónate, por ello y por el gran arraigo en nuestra ciudad, lo potenciaremos al máximo”, concluye Pérez.