La Diputación acoge el preestreno provincial de "Experimento Stuka"

Este film, dirigido por Pepe Andreu y Rafa Molés, se estrenará en la gran pantalla en septiembre pero antes se mostrará tanto hoy en el palacio de las Aulas como durante las próximas semanas en las 4 poblaciones protagonistas.

El presidente de la Diputación, Javier Moliner, ha agradecido la labor emprendida por Óscar Vives, vecino de Benassal que inició la investigación, y por todo el equipo que ha participado en el documental. “Hablamos de unos bombardeos de una magnitud y crueldad muy similares a los de Guernica y hoy gracias al talento cinematográfico de sus directores tenemos la oportunidad de presentarlo a la sociedad para reivindicar que no se olvide lo que la humanidad cometió como primera base para no volver a repetirlo, y también para rendir homenaje y dignificar a toda aquélla gente humilde que murió, a sus familias y a toda la sociedad rural de nuestra tierra que vio asolados sus pueblos y su patrimonio”.

Es por ello, según ha explicado el presidente, que “desde la Diputación no podíamos sino dar el máximo apoyo a esta iniciativa. Porque los pueblos del Maestrat, después de 80 años, merecían conocer la verdad. Que sirva este documental para no olvidar, que sirva para honrar a las decenas de familias que lo perdieron todo y a los supervivientes que han sido testimonio clave para hacer realidad esta obra, algunos de ellos ya no están entre nosotros pero su voz ha sido clave para dar luz a esta historia”.

Rafa Molés, director del documental junto a Pepe Andreu, ha asegurado que “hacer esta película nos ha enseñado cómo conocer la verdad ayuda a curar las heridas. Hemos comprobado cómo con el compromiso de las personas que comenzaron a investigar, con el apoyo institucional de la Diputación, el testimonio y el respaldo de los vecinos, con toda esa cadena de implicación hoy ve la luz una película que esperamos sirva de ejemplo para otras zonas que se hayan podido ver afectadas de forma similar a la de la provincia de Castellón”.