Historietas futboleras (Del 7 al 14 de junio)

Me he animado a enviaros un correo por varias cuestiones. Soy de esos, que inculcados por la abuela futbolera de turno, siempre prefirió la radio a la televisión; y la radio con vosotros, para poder cantar a grito pelado hasta el último de los anuncios. Dicho esto, y sabiendo que soy súper friki de vuestro programa y que me encanta la poca neutralidad de Poli, Pérez de Rozas, Petón, etc etc, os quería contar una pequeñita historia, que por supuesto no es nada conocida.

Como dice el título, el correo va de dos amigos y de la temporada 2017- 2018. La historia claro no se remonta a solo este año, sino que hace ya años en la facultad de derecho de la Complutense conocí a mi compañero de fechorías, Nacho, y desde entonces pues nos hicimos inseparables. Hasta aquí todo bien, hasta que vimos que aun licenciándonos no nos gustaba nuestra carrera, y decidimos empezar un camino un tanto tortuoso por los campos de fútbol…

Este año, y siendo ambos unos completos desconocidos en este mundo, loco e increíble del fútbol nos llegan dos ofertas (deportivas claro, lo de ganar dinero, ya tal), él ayudante del primer entrenador en el Rayo Majadahonda de Segunda B, y a mí una de entrenador de porteros en el Valdepeñas en Segunda División de fútbol sala. Ambos hemos acabado con dos ascensos, ambos hemos amado y odiado nuestro deporte, uno bajo techo y otro con un poco más de frío, pero se puede decir que ambos hemos demostrado a este mundo loco, de bastante designación digital o a dedo, como lo queráis llamar, que constancia y que con trabajo… pues consigues cosas…. Eso sí por el momento muy anónimamente.

Y nada quería compararlo con vosotros porque me parece increíble que dos extraños se crucen, se hagan amigos y en el mismo año estén ambos en el fútbol profesional… Creo que es un historia digna de contar… os doy la exclusiva además que pegamos mucho en vuestro programa que somos muy muy tontos y nos sabemos todas las publis!!!!

Un abrazo a todo el equipo y espero que os haya gustado esta pequeña historia anónima de dos entrenadores…





Hola, buenas tardes amigos de Tiempo de Juego. Os escribo para poneros en conocimiento del Mundial de Fútbol que se está disputando en Londres. Desde hace unos años se juega un Mundial con toda la población inmigrante que se encuentra en la capital londinense y, obviamente, España tiene una participación destacada.

El año pasado en la convocatoria estaba el exfutbolista Quique De Lucas. En Londres en la actualidad hay varios equipos formados por españoles y es ahí donde el seleccionador convoca a los mejores futbolistas españoles para poder conquistar por primera vez este distinguido Mundial. En el primer partido España se ha impuesto por 4-1 a Albania con gol de panenka incluido… Como curiosidad os diré que la canción de Sergio Ramos y Demarco es una de las que suenan en el vestuario antes de los partidos.

Gracias, un saludo muy grande y no sabéis lo importante que es para los que no están en España que pongáis los podcast con tanta inmediatez. Si queréis más información no dudéis en contactar conmigo.