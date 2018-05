Críticas (Del 10 al 17 de mayo)

Hola Paco.

Escribo estas palabras para comunicarte mi descontento con Tiempo de Juego y en concreto con la ‘nueva’ moda de retrasmitir los partidos de los narradores estrella del programa. Ahora son narradores de televisión y no de radio.

Esto es una pena ya que los narradores de radio eran los mejores y los que hacían que te enganchases a escuchar un partido. Le daban emoción, aunque no estuvieses viéndolo. Ahora es tremendamente aburrido escuchar “Costa Costa Costaaaaa,al paloooo fueraaaa, puertaaaaa” en el caso de Rubén Martin (un CRACK cuando narraba para radio). En lugar de describir que pasa alrededor de la jugada, opciones de pase, compañeros desmarcándose y todas esas cosas que ocurren, mientras el jugador se acerca a portería.

Pero no es el solo… German Dobarro, igual, y así con otros cuantos. Se me hace tremendamente aburrido escuchar las narraciones así si no estoy viendo el partido y esto ocurre muchas veces.

Echo de menos las narraciones a la antigua usanza, en serio, cuando sin ver el partido te hacías una visión de que pasaba (aunque a veces el narrador se confundiese y el que estuviese viendo el partido y escuchando la radio a la vez viese que el narrador se había equivocado) ¿Es esta la razón para el cambio de narración?

El primero en hacer esto fue Oliveros y su famoso “Leo Leo Leo Leooooooo GOOOOOL” Pero una cosa es que se haga con Messi y solo con él y otra que ya sea en todos los partidos.

Pensé que nunca llegaría a decir esto… pero me aburre escuchar un partido con vosotros, por mucha emoción que le pongan los narradores, esto no es radio y Paco tú siempre dices “Gracias por elegir la radio”.

Llevo escuchándote desde tu primer programa en la anterior emisora y me cambie sin dudarlo cuando tú lo hiciste a COPE e insisto es una pena que tenga que escribir esto.

Un bratzo Paco, eres el más grande.





Buenos días,

Este correo es para Juanma Castaño. Quería decirle que no se deje influir por lo ocurrido con Isco. Estoy escuchando el podcast de esta noche y es indignante lo que está diciendo. Una falta de objetividad increíble. Ya desde que pasó lo que pasó se le notó un cambio en su discurso. Pero lo de esta noche fue alucinante. No me parece correcta su forma de actuar. Espero que reconduzca su conducta y que vuelva a ser el tío que era antes, que decía lo que sentía. Espero no tener que volver a la antigua 'casa'.

Un saludo y a reconducirse.