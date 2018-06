Críticas (Del 7 al 14 de junio)

Buenas tardes:

Estoy escuchando su programa y me ha sorprendido una información: el Logroñés ha ascendido a la Liga Iberdrola. Pues no señores, el equipo que ha ascendido es el CD Escuelas de Fútbol Logroño, que no tiene nada que ver con el Logroñés.

Ya estaba yo contenta con la Sra. Peláez que, por fin, cuando informa de los resultados de la 2ªB, al llegar al Grupo II cita a la Unión Deportiva Logroñés y no al Logroñés. Espero que para la próxima temporada siga igual.

Un saludo,

Valvanera Ruiz de Gopegui Ábalos