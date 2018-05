Cosas de fútbol (Del 10 al 17 de mayo)

Estimado Sr. Paco González:

Me llamo Alberto, soy seguidor del Deportivo y le escribo respecto a la polémica sobre la participación o no del Fabril en el play-off de ascenso a Segunda. Vaya por delante que la temporada del primer equipo ha sido desastrosa, y es el primer equipo uno de los responsables de esta situación. Dicho esto, considero que el Fabril debe jugar el play-off, y querría exponerle mis motivos. En primer lugar, y como ha dicho Albert Gil, los chavales se lo han ganado. Para ellos el play-off no es sólo un premio a la temporada, sino que también puede ser un escaparate para jugar en el primer equipo en Segunda División la temporada que viene, o incluso para fichar por otros equipos. En segundo, no permitiéndole al Fabril jugar el play-off, se produciría una situación de agravio comparativo. Como usted sabe, el Sporting B se encuentra actualmente segundo en su grupo (el II), y con posibilidad de ser primero, mientras el primer equipo se encuentra tercero en Segunda División. Si se le permitiese jugar al Sporting B y después el Sporting no ascendiese a Primera, se hubiese privado a los jugadores del Fabril de jugar el play-off, y se hubiese perjudicado al quinto del grupo II, únicamente debido a la diferencia de calendarios. Además, existe el precedente del Albacete B en la temporada 2010/2011, en que jugó el play-off de ascenso a Segunda B a pesar del descenso del primer equipo. Esto sería, de nuevo, una diferencia de trato injustificable. Esto lleva al tercer argumento, la responsabilidad en cualquier caso sería de la Federación y LaLiga, en ningún caso del club. Pero esa responsabilidad debería asumirla, y no intentar realizar maniobras injustas y opacas para disimularla. Por ello, no entiendo la actitud de Javier Tebas, proporcionando un compromiso a Rápido de Bouzas, Rayo Majadahonda y Fuenlabrada garantizando que no se producirán descensos administrativos en Primera, para intentar garantizarles el play-off en caso de no haberlo ganado en el campo. Parece olvidarse de que la Agencia Tributaria notificó el impago del Elche después de acabada la temporada, por ejemplo. En este sentido, honra al presidente del Rápido de Bouzas, Manuel Seoane, haber dicho que respetará la decisión del Deportivo. Por todo ello, creo que el Fabril se ha ganado el derecho a jugar el play-off de ascenso, y debería jugarlo, aunque con ello el quinto clasificado del Grupo I se quede sin ello. No es una injusticia, y me sorprendería que en el caso mencionado del Sporting, si al final no ascendiese, alguien dijese que fue injusto por parte del Sporting B jugar el play-off. Muchas gracias por su atención y su compañía en tantas tardes y noches. Alberto





Queridos todos:

Aunque no suelo escribir a ningún programa, soy oyente vuestro desde hace muchos años y quería llamar la atención sobre un tema últimamente muy recurrente, como es el del odio. Viene esto a colación de esta noticia tan preocupante:

http://www.lne.es/real-oviedo/2018/05/06/fondo-norte-planta/2281565.html

Para hablar de cualquier cosa, nunca está de más cerciorarse primero de qué es la cosa de la que se está hablando, y creo que en este caso urge más que en ningún otro, puesto que se trata de un concepto completamente desvirtuado. Hay algo que me gusta de Heri Frade, y es que suele recurrir al diccionario para cerciorarse de determinadas cosas (como profesional de la lingüística que soy, se lo agradezco siempre sobre manera). Pues bien, dice la RAE que odio:

Del lat. odium.

1. m. Antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea.

Es decir, que odiar a alguien es desearle mal. Pues bien, sostengo que el deporte, igual que cualquier otra competición, no es sino una expresión de odio normativizado. No solo lo es, sino que debe serlo. En el fútbol, igual que en el ajedrez como decía Borges, «se odian dos colores», el portero busca el mal del delantero (que falle sus tiros o impedir que los acierte) y viceversa; el entrenador busca el mal de su colega rival, intenta aplicar su inteligencia y su astucia para que a su propio equipo le vayan muy bien las cosas y someta al del entrenador rival, es decir, que en el deporte y en cualquier otra competición buscar tu propio bien es una cara de una moneda cuya otra cara es buscar y desear el mal del rival. Se odian. Dentro de las reglas de un juego. Las blancas odian al rey negro, su única razón de ser sobre el tablero es aniquilarlo. Pero no aniquilarlo cogiendo la pieza sin más y tirándola por la ventana, sino aniquilarlo dentro de unas reglas. Lo mismo ocurre en el fútbol y cualquier otro deporte.

Al nivel de los aficionados, esa moneda de dos caras es exactamente la misma: cuando una grada canta de su equipo que «somos los mejores» o similares, está reflejando pertenencia a una comunidad por oposición a otra u otras varias. Aunque sea una expresión en positivo sobre el propio supremacismo, conlleva infravalorar las capacidades del rival. Es una expresión de amor a lo propio y, por ende, de odio al rival. Sí, así es, no hay amor sin odio, simplemente no existiría o no lo conoceríamos, sin odio (y sin el correspondiente amor) solo habría indiferencia. Cuando ayudo o cuando amo a alguien, estoy necesariamente separándolo de los demás y exaltándolo respecto al resto (o deseándoles el mal de no contar con mi apoyo o mi amor).

Siento «antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea». Es un sentimiento tan humano como los celos, la envidia, el amor, la compasión... ¿Prohibimos los celos? ¿Prohibimos la envidia? No, para eso está la ley: no para prohibir que sientas celos, sino para intentar prohibir que hagas daño a nadie por ello. Se trata de una injerencia en la moralidad del ciudadano inadmisible y muy típica de nuestra época.

Odio Gijón. Pero es que hay gente que odia las arañas y gente que odia la cebolla. No los entiendo, yo no odio esas cosas, pero ellos lo hacen. Por las razones que sea tienen y tenemos fobias o filias. Por la educación que han recibido, por un trauma infantil, por mil razones, ¿quién sabe? Y, lo que es más importante: ¿quién demonios se cree una supuesta Comisión Antiviolencia para decirme a quien tengo que odiar, si a las arañas, a la salsa de cebolla o a Gijón? Diría que están acabando con el fútbol, pero me temo que es más bien una cosa general de la sociedad.

Es que odio Gijón. Y punto. Y conocí a una persona (del extranjero) que odió Oviedo porque le olía mal el serrín con la sidra en el suelo de las sidrerías... ¿Y? Pues sí, lo odió, le deseó el mal de que ese sitio no contara nunca más con su presencia. Pues ya está, natural, en eso consiste la vida en sociedad: en tolerar los odios de los demás.

Me parece vergonzoso que la persona aludida en la noticia se enfrente a un problema importante. Supongo que no tendrá mucho recorrido en el maremágnum informativo general, pero son cosas que gota a gota van ahogando a la gallina de los huevos de oro del fútbol, tanto para los gerifaltes como para el resto de sectores que dependéis en mayor o menor medida de ello.

En fin, que disculpad el rollo. Un abrazo y gracias por la atención y por vuestros programas.

Millán González