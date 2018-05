Cosas de fútbol (Del 31 de mayo al 7 de junio)

Buenos días.

El motivo del presente correo no es otro que expresar mi más absoluto rechazo a la política por parte del club para con sus socios. Con motivo de la final de Kiev, a mí, como socio, me hubiese gustado que el club hubiese tenido el detalle de facilitar medios para poder asistir, de una forma más económica, al partido. No sé para qué somos unos de los clubes más ricos del mundo, si no es, entre otras cosas, para tratar a los auténticos dueños del club, que somos nosotros, de mejor manera. No todo consiste en pagar la ficha de Ronaldo o de Sergio Ramos, ya que ellos, a pesar de su excelente trayectoria, dejarán algún día el club, mientras que nosotros seguiremos pagando año tras año y sostendremos al club que tanto amamos.

El desprecio que experimentamos a este nivel es máximo. De nada nos vale recibir una revista gratis en casa si, cuando más necesitamos el apoyo del club, éste nos despacha con una palmadita en la espalda. Insisto, al final, el fútbol en general se ha convertido en un espectáculo de ricos y para ricos y, lo peor, es que nuestro presidente, al que admiro en casi al cien por cien por su gestión, y la junta directiva, contribuyen a ello.

Ni autocares, ni fletar vuelos chárter a precios módicos para los socios... nada de nada. Luego pedís que no se revendan las entradas y, lo que hace el club es contribuir a ello de forma directa. Pues nada, desde el sillón veremos a nuestro Madrid ganar la decimotercera, mientras mi sitio será ocupado por alguien que ha tenido la suerte de nacer en una familia mejor dotada económicamente o que, afortunadamente, le van mejor las cosas. Los ricos a la grada y los que llevamos toda una vida abonados, al rincón de pensar y sin rechistar.

HALA MADRID!!!

Juan Antonio Giménez Moreno

Socio: 20426