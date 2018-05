El Consultorio de Pedro Martín (Del 24 al 31 de mayo)

Suponiendo que Jorge Hevia no os pase un documento atrasado, aquí van mis dos preguntas para hoy:

1.- Estaría simpático que Deportivo B y Celta B se enfrenten en la última eliminatoria de los play-offs de ascenso a Segunda: el Dépor B gana la eliminatoria pero, al no poder ascender, cede su plaza al Celta B. ¿Esto sería factible o dos equipos que compartieron grupo nunca podrán enfrentarse en una eliminatoria? 2.- Supuesto practico: Temporada 2018-19, Estadio de Ipurua, minuto 27 del 2º tiempo: jugada dudosa en el área del Eibar. El árbitro no pita nada y acto seguido hay una tangana con varias amarillas y alguna roja. Antes de reanudarse el juego avisan del VAR que la jugada dudosa puede ser penalti, y, tras mirar el monitor, el árbitro así lo certifica. La cuestión es: ¿se mantienen las amarillas y la roja de la tangana o hay que anularlas?





Tengo una duda tonta y otra no tanto. Vosotros decidís cuál es la tonta. Con el ascenso del Huesca serían 4 equipos que visten de azul y rojo mientras que de blanco solo 3. ¿Se había dado el caso de que hubiera habido en la liga más equipos de azul y rojo que de blanco? Y la más compleja ¿se podría disparar a puerta directamente de saque de centro o se considera como un libre indirecto? Muchas gracias.





Hola Pedrito. Quisiera saber el número de penaltis que le han tirado y el número de penaltis parados a los siguientes porteros -Diego Alves -Sebastiano Rossi (Milán) Gracias





Creo que pasó una vez. ¿Si un primer equipo baja de Primera a Segunda y al mismo tiempo el filial que está en Segunda sube a Primera se podrían intercambiar los equipos y mantenerlos en Primera y Segunda y no que pasasen a Segunda y Segunda B?

Buenas tardes, ahora que estamos con los ascensos y descensos: ¿cuántos equipos han estado en Primera? ¿Y en Segunda? Además, ¿qué selección sería la primera con el sistema boxeo (quien gana, gana el título, y en el siguiente partido se lo juega)?

Hoy ha salido la lista de convocados para el Mundial por parte de España y si bien no me ha llamado la atención la lista en sí, sí que lo ha hecho que ningún periodista le haya cuestionado a Lopetegui por qué el Zamora español de LaLiga 2017-18, Vicente Guaita, no ha entrado ni como opción entre los seleccionables.

Dicho esto, me ha dado por pensar que lo mismo es que yo, al ser azulón, lo veo de otra manera; pero ¿es esto normal? es decir ¿cuántas veces se ha quedado sin ir al Mundial el portero seleccionable por España que ha hecho la mejor temporada en LaLiga?

Soy ‘merengón’ desde hace 65 años. Mi primer carnet y la primera vez que pude ver al MEJOR equipo del mundo, o sea EL REAL MADRID, fue cuando tenía 5 años, yendo al ESTADIO BERNABEU, atravesando los descampados de lo que hoy es AZCA. TODOS los partidos empezaban a las 16:00, y si querías tener buen sitio, detrás de las porterías en la barra de separación que había entre el campo de juego y las personas, por supuesto de pie, debías ir pronto.

Conocí a Don Santiago y alguna que otra vez salimos a pescar en su barca cuando coincidíamos en SANTA POLA. En esa época todavía SANTA POLA era un pueblo de pescadores.

Por favor, Don Pedro. Usted, que sabe mucho, podría decirme qué fue del portero del REAL MADRID, DOMÍNGUEZ y del delantero, que jugaba con las medias bajadas y que creo que era argentino llamado ROBERTO, que lucía el número 7, cuando los números correspondían a la demarcación donde jugaba su poseedor. Gracias.

Hola, tengo un par de preguntas para El Consultorio relacionadas con Primera y los descensos:

-¿Qué equipo ha descendido a Segunda con la mayor cantidad de puntos en la historia de la liga?

-¿Qué equipo ha conseguido la salvación en Primera con la menor cantidad de puntos?





Hace 10 días en El Consultorio de Pedrito, se comentó el tema de las refundaciones de varios equipos y se mencionó al Burgos CF.

Pues quería comentar que Burgos y Real Burgos no son el mismo equipo. El Real Burgos se fundó aprovechando la desaparición del Burgos CF, por tanto son clubes distintos. De hecho no hay buena relación entre los clubes y han estado compitiendo este año en Segunda B y Tercera. Es un error sumar las estadísticas de ambos clubes como he visto durante años en una famosa guía de futbol anual. Es igual que si sumáramos las estadísticas de Real Madrid y Atlético de Madrid.

Sólo era esa puntualización, para ver si se puede decir en antena para el próximo consultorio, y así evitar la confusión en el resto de España. Gracias y a seguir siempre así!!

