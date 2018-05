El Consultorio de Pedro Martín (Del 31 de mayo al 7 de junio)

Estimado Pedro:

Soy futbolero y tengo una curiosidad que estoy seguro que me va a poder resolver. Cuando era niño en las temporadas 71-72 o 72-73, aproximadamente, viendo los reportajes de los partidos de la jornada en Estudio Estadio, recuerdo que un árbitro pitó fuera de juego en una jugada, le llegó el balón centrado y el árbitro lo remato a gol.

Yo estoy seguro que lo vi y hasta diría que uno de los equipos era el Elche y que el colegiado era un tal Camacho (de esto no estoy tan seguro). Mis amigos dicen que lo he soñado, pero yo estoy seguro y no hay manera de demostrarlo. Puede ser una temporada arriba o abajo.

Ojala pueda resolver mi curiosidad y si no fuese posible, me gustaría que investigase si alguna vez el balón ha llegado a gol tras impactar en el árbitro y se ha concedido como gol legal.

Un abrazo y gracias.

Jmloal





Hola a todos: