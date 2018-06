El Consultorio de Pedro Martín (Del 7 al 14 de junio)

Hola a todo el equipo. Soy Carlos y lo primero quería daros las gracias por acompañarme los largos fines de semana entre libros. Estoy en tercero de químicas y os escucho desde el instituto, primero por las noches, le fui cogiendo el gusto, sumé las tardes y ahora con los diferentes podcast en la aplicación y en la web os llevo puestos en mis cascos siempre. De verdad gracias.

Lo segundo, y la pregunta para Pedrito, viene referida a los mundiales, ahora que se acercan. Hoy justo he estado viendo un programa que echaban en el Canal Historia, Historia de los Mundiales. Hablan de que a algunas selecciones les bastaba con un empate para pasar de ronda, ya en las eliminatorias y me desconcierta. No sé si he entendido mal, se relaciona con los goles o cómo funciona. Si me solucionases la duda estaría muy agradecido.

Carlos García García.





Hola a todos: