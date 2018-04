El Consultorio de Pedro Martín (Del 26 de abril al 3 de mayo)

Hola a todos. Para Pedrito:

1- Siempre he pensado que en una tanda de penaltis es mejor lanzar primero aunque sólo sea por la ventaja psicológica que supone el ir por delante en el marcador. Creo que en las fases finales de los mundiales, en 15 de 26 tandas ganó el que la inició. Me gustaría saber si ese porcentaje se mantiene en competiciones como Copa del Rey o competiciones europeas.

2- Supongo que para evitar esta supuesta ventaja escuché que se ha ideado un sistema parecido al del tie-break en la que después del primer lanzamiento, cada equipo dispara dos veces consecutivas. Pero no sé si ese sistema entrará ya en vigor en Rusia 2018 o no.

3- Ya que lo hacemos como en el tie-break.... ¿por qué no también una diferencia de dos goles para ganar? Vale, ya sé que algunas tandas se eternizarían, pero si se está jugando, por ejemplo, la final del Mundial o de la Champions (soy del Atleti... sé de lo que hablo), creo que merecerá la pena la espera. Evitaría además que un solo jugador quede señalado para siempre. Como mínimo, habrán de fallar dos.... No sé qué opinará Pedro...

4- Por último busco la opinión de Pedrito. ¿Se te ocurre algún sistema alternativo a este para deshacer los empates en eliminatorias?

Espero no haberme alargado demasiado.

Un abrazo a todos.

Buenas, ahí van algunas preguntas para el talento ese que tenéis:

1. Hace unas semanas en el Madrid-Atlético hubo una jugada en la que Saúl le pasó el balón a Godín y este lo dejó pasar hasta Oblak que la cogió con las manos. Me gustaría que Pedro aclarase un poco por qué es o no es cesión, ya que por mucho que la intención de Saúl no sea dársela a Oblak, sigue siendo un pase de un compañero.

2. ¿Quiénes son los 3 jugadores que han llegado más jóvenes a jugar 250 partidos en Primera División?

3. ¿Quiénes han sido los jugadores zamoranos que han tenido más importancia en la Primera División? Más partidos, más goles…

Hola, muy buenas, me llamo Marcos y tengo una pregunta para Pedro Martin. Me gustaría saber cuál es la edición de Liga en la que han coincidido más equipos de una Comunidad Autónoma. ¿Y la temporada en la que han coincidido más equipos de Andalucia?

Buenas tardes soy Raúl de Oviedo y quería saber qué porcentaje de equipos recién ascendidos se quedan en Primera ese año.

En relación a esa pregunta quería saber cuántos equipos de las últimas 4 temporadas se han quedado en Primera recién ascendidos la temporada anterior.

Muchas gracias.