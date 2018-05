Comentarios, sugerencias, peticiones (Del 17 al 24 de mayo)

Buenas tardes.

Desde el respeto que me causa hablar con vosotros, me voy a permitir hacer una sugerencia para las hordas internacionales, para que lo comenten en antena.

He entrado en la web de la FIFA, que en homenaje a alguien que vosotros sabéis, "es un desastre y habría que demolerla", pero he visto que hacen una encuesta en Twitter bastante curiosa. Hacen un cuadro de enfrentamientos tipo torneo de tenis desde dieciseisavos, con 32 selecciones nacionales históricas, en concreto las 20 campeonas del mundo y 12 que no lo fueron, pero que llamaron la atención, como por ejemplo la de Brasil del 82, me pareció curioso.

Creo que antes eligieron también el mejor gol de las fases finales y no salió el del barrilete cósmico, sino uno de tijera, que creo que fue en el Mundial del 86, ahí os lo dejo, para que investiguéis.

Un saludo.

JUAN ANTONIO