El Rayo Majadahonda es el obstáculo del Cartagena para estar en Segunda el próximo año. El campeón del Grupo I es el más desconocido de los posibles rivales que podían tocarle a los albinegros. No era su objetivo, pero tienen toda la ilusión del mundo. Así, su presidente lo expresaba a través de la web oficial de la entidad. “Estamos contentos por el sorteo. Todos son rivales fuertes, por eso están ahí”, explicaba Enrique Vedia. El responsable de la entidad madrileña añadió que “El FC Cartagena es un muy buen equipo, por eso ha sido campeón del grupo 4 de Segunda División B. El míster me ha comentado las características del equipo. Va a ser una eliminatoria muy bonita”. Y no va desencaminado por el estilo de juego por el que ambos apuestan.

Los madrileños, que han conocido la derrota en ocho ocasiones durante la fase regular, juegan habitualmente con defensa de tres y tienen un buen contragolpe. El periodista Richi Esquilas (@richiesquilas) explicaba en Cope que tiene tres jugadores muy destacados; De Frutos, Dani Pichín y Jeisson. Una defensa fuerte y un portero experimentado. El Cartagena intentará con buen fútbol sacar un resultado positivo para visitar un Cerro del Espino que durante la temporada no se ha llenado por completo. La ilusión de los albinegros se refleja en el cartel anunciador del equipo, un nuevo éxito de los departamentos de prensa ( Antonio Martínez ) y del responsable de las creatividades (Pecis). También se nota en las largas colas que los aficionados están haciendo para comprar sus entradas para el choque del sábado, a las 16.15 horas. La reserva de entradas está hasta el jueves a las 21.15 horas.