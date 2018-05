El Cartagena se juega mucho este domingo y más todavía en el próximo 'playoff'. Buscará subir a Segunda y lo hará con la tranquilidad de muchos de sus futbolistas de tener contrato para la próxima temporada. El último en renovar su contrato es el sevillano Moisés García, que cumple su tercera campaña en el club albinegro. Seguirá hasta junio de 2019, porque la entidad considera que es un futbolista interesante para Segunda División, ya que el objetivo es dejar la categoría de bronce. Hay doce jugadores con contrato para la próxima campaña y otros jugadores renovarán automáticamente si consiguen el ascenso.

Para poder hacerlo por la vía rápida, el Efesé necesita sumar al menos un punto este domingo ante el Écija y el ambiente se aventura bastante positivo a favor de los de Alberto Monteagudo. La entidad ha puesto una promoción de entradas a precio reducido que está funcionando muy bien. Ya no quedan localidades en Tribuna Alta y tampoco en la parte superior de ambos fondos. En total se han vendido 3.596, aunque durante el día de hoy la cifra irá subiendo. Los aficionados incluso están intercambiando carnets para que no se queden sin usar ante la importancia del partido. #LLENEMOSELCARTAGONOVA es el hastag de 'Tuiter' para que los interesados estén en comunicación. La promoción no estará vigente el próximo domingo, por lo que deben comprar su localidades antes de ese plazo.

Además, ya ha hecho oficial el fichaje de Aitor Ruibal. El extremo del Betis B llega cedido. De hecho, se espera que mañana ya trabaje con sus compañeros. Llega sancionado por lo que solo podría jugar en la fase de ascenso. De conseguir el objetivo seguiría un año más en el FC Cartagena.