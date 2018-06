Comienza la cuenta atrás para una nueva edición de la Mar de Músicas. El panameño Rubén Blades, Liniker e os Caramelows de Brasil, la venezolana Betsayda Machado y la exquisita Banda Magda desde Estados Unidos serán los encargados de debutar y arrancar nueve días de música, arte, cine y literatura en Cartagena. El especial de Dinamarca ya ha agotado los abonos para los conciertos del Auditorio Parque Torres. El festival ha vendido un diez por ciento más de entradas que el año pasado y la organización avisa de que se venden ya las últimas entradas para Texas, que actuará el día 22 de julio.

Salieron a la venta 300 abonos para todos los conciertos que se celebrarán en el Auditorio Parque Torres, incluyendo los conciertos de Rubén Blades, Morcheeba, Texas, Gregory Porter, Salvador Sobral, La M.O.D.A y The Human League. Costaba 75 euros y ya no queda ninguno. Todavía a la venta están los abonos para todos los conciertos del Patio Antiguo del CIM. Banda Magda, Cory Herny, Songhoy Blues, Cécil McLorin Salvant, Alba Molina, The Savage Rose, Marlon Williams, Fatoumata Diawara y Soléa Morente por tan sólo 35 euros.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, David Martínez Noguera ha selañado que: “con estos abonos, a precio reducido, estamos realizando iniciativas para favorecer el acceso al público fiel del festival, al que no queremos poner barreras de carácter económico”. Además, ha indicado que “más de la mitad de las actuaciones del festival son gratuitas, también las actividades paralelas, por lo que La Mar de Músicas es un festival accesible a todos”.

“Todos aquellos que tengan el abono para el Auditorio Parque Torres que recuerden que pueden acceder al concierto que ofrecerá Toto la Momposina, premio de La Mar de Músicas 2018, en El Batel, por tan sólo diez euros. Yendo a la taquilla del auditorio y presentando el abono, se hará una reducción del 50% de la entrada” ha recordado también el concejal de Cultura.

Las entradas de La Mar de Músicas y el abono a los conciertos del CIM se pueden adquirir a través de lamardemusicas.com, en el teléfono 958 108181, y en distintos puntos de venta. Estos se encuentran en Cartagena en El Soldadito de Plomo, Zafiro Tours o la taquilla del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy y en Murcia en Zafiro Tours de calle Sagasta.