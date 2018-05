Esta es la última jornada que tienen los abonados del FC Cartagena para apuntarse al sorteo de la ilusión. Crecen los nervios. Todo el mundo quiere una entrada y en Madrid está siendo misión imposible. Más de 1.500 abonados ya han pedido entrada y el plazo termina esta tarde a las ocho. Mañana se conocerán los números agraciados que se repartirán las casi quinientas entradas que el club ha dispuesto para los abonados, despues de apartar las que corresponden a protocolo y a los seguidores que fueron a La Línea o Sevilla.

El club de momento no ha dado demasiados datos, pero insisten en que se hará con la máxima transparencia y cuidando de sus socios, aunque no todos van a poder viajar a ver el partido del año. Las peñas han organizado el desplazamiento para los que salgan victoriosos del sorteo. Cuesta 22 euros y saldrán a las cuatro y media de la mañana camino del escenario de la fiesta deportiva que llevará al FC Cartagena o al Rayo Majadahonda a Segunda en el primer intento. Volverá tras el partido. Los que no puedan ir tendrán la opción de seguirlo por una pantalla gigante, aunque todavía no es oficial su ubicación.

La entidad no quiere pensar en fiestas y celebraciones, pero el escenario de la posible reunión de aficionados está también en debate. Los aficionados quieren que sea el puerto de Cartagena ( Héroes de Cavite) y las autoridades municipales aqpuestan por la Plaza de España para llevar a cabo los festejos si es que se produce el ascenso este mismo domingo. La pelea deportiva determinará la hoja de ruta a seguir para los que viajen y para los que se queden en la ciudad a seguirlo.