La Concejalía de Seguridad Ciudadana trabaja ya en el operativo que se desplegará en todo el municipio de Cartagena durante la Noche de San Juan, del 23 al 24 de junio, y en las jornadas previas con el fin de intentar evitar conductas incívicas que molestan y ponen en peligro a personas y bienes, especialmente viviendas, vehículos y mobiliario urbano.

Nunca se harán hogueras en un bosque o masa forestal, teniendo que estar a más de 500 metros de ellos. Ni a menos de 15 metros de fachadas, vehículos aparcados, arbolado, mobiliario urbano (bancos, papeleras, farolas …). Y tampoco a menos de 15 metros de líneas aéreas de servicio (eléctricas, de telefonía…), según explica la nota municipal.

Para prevenir incidentes no se podrán encender hogueras en calles empedradas o asfaltadas, si excepcionalmente se obtuviese el permiso municipal para ello, se tendrá que extender una capa de arena de un mínimo de 10 cm. de grosor bajo la hoguera y con radio de 2 metros más que el de la hoguera. Otra de las medidas para que el fuego no cause ninguna sorpresa indeseada es mantener alrededor de la hoguera 15 metros de radio totalmente limpios de vegetación y materiales combustibles. Tampoco deberán ponerse en lugares donde interrumpan el paso a vehículos de emergencia.

La hoguera correcta debe tener una altura máxima de 4 metros, y no se podrá encender nunca con líquidos inflamables. Además, para evitar el riesgo de explosión no se deben arrojar a la hoguera bidones ni espráis, del mismo modo no se deben quemar neumáticos ni plásticos, ya que provocan mucha contaminación. A la finalización de las hogueras se deben terminar de apagar con agua o tierra, evitando que se expandan o reaviven durante la noche.

El Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil de Cartagena recomienda también tomar una serie de precauciones sobre el uso de petardos y cohetes. Así, aconseja no poner petardos cerca de la cara o el cuerpo; no tirar nunca un petardo contra nadie y no meter nunca petardos dentro de ladrillos o botellas porque al explotar producen metralla que puede hacer mucho daño.

En caso de presenciar algún caso de emergencia, si vemos que una persona se quema durante esta celebración debemos aplicar agua fresca dos o tres minutos en la zona afectada, cubrirla con una gasa o trapo limpio e ir a un centro sanitario. Es también importante que no se le apliquen pomadas ni cremas y que no se le arranquen los restos de ropa que hayan podido quedar adheridos. Sobre todo, para cualquier emergencia se deberá llamar al 112. Por su parte, la Policía Local de Cartagena reforzará el servicio policial durante la Noche de San Juan con 43 efectivos que trabajarán para garantizar la seguridad de los cartageneros.

Desde Policía Local aconseja que los productos de pirotecnia se adquieran en un establecimiento autorizado y de acuerdo con la edad de uso. Por otro lado, los agentes recuerdan que los daños causados en la Vía Pública y en bienes públicos o privados pueden ser castigados por la vía penal. En todo caso, la responsabilidad de resarcir los daños causados por menores de 18 años recaerá en los padres o tutores de los mismos.