La compañía cartagenera Implik2 dará mañana dos pases de su musical solidario 'La Fuerza del destino' para colaborar econcómicamente con dos proyectos cartageneros como son ASIDO y DiabetesCero y entrar en el mes de mayo con un buen espectáculo cultural. Las entradas, que cuestan diez euros, se pueden comprar de forma on line para disfrutar de las míticas canciones de Mecano y poner un granito de arena para proyectos interesantes de la ciudad. Pase de mañana y de tarde a celebrar en el Auditorio El Batel de Cartagena.Organiza la federación de Carnaval, que quiere implicarse fuera de la etapa propia de las fiestas y lleva a cabo esta iniciativa por tercera vez.Se vuelcan con los más necesitados y cada año escogen una o dos causas para ello. Más de tres horas de música en beneficio de DiabetesCero, que es un movimiento de padres de niños con diabetes tipo 1 y adultos que luchan por la investigación de esta enfermedad y por encontrar una cura infantil. Lo recaudado irá íntegro al capítulo de la investigación. Parte de la recaudación también recaerá en la Asociación Asido que atiende de forma integral a personas con síndrome de down y a sus familiares (102 familias en la comarca) y en concreto un porcentaje del dinero que obtengan irá destino a la integración de los más pequeños en las escuelas. 10 euros cuesta la entrada para presenciar la actuación de un referente en el teatro musical amateur, que ya ha triunfado representando musicales como 'Mamma mía', 'Grease', 'No podrás parar' o 'Una rubia muy legal' y siempre colaborando con causas solidarias de la ciudad.